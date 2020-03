Conegliano travolge lo Stoccarda e ipoteca la semifinale di Champions League

Conegliano si conferma un autentico caterpillar e travolge il malcapitato Stoccarda con uno schiacciante 3-0 (25-17; 25-16; 25-20) nell’andata dei quarti di finale della Champions League 2020 di volley femminile. Le Campionesse del Mondo hanno espugnato la SCHARRena in appena 66 minuti di gioco, mettendo in mostra una netta superiorità di gioco che ha frastornato le tedesche. Le ragazze di coach Daniele Santarelli non hanno avuto il minimo problema contro la compagine teutonica e hanno così incamerato il successo come da pronostico.

Le Campionesse d’Italia, tra le grandi favorite per la conquista del trofeo, hanno messo una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali della massima competizione continentale: alle Pantere basterà vincere due set nell’incontro di ritorno, in programma settimana prossima al PalaVerde di Treviso, per proseguire la propria avventura europea; in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si disputerà un golden set di spareggio.

A fare la differenza sono state lo scatenato opposto Paola Egonu (20 punti, 63% in attacco) e la centrale Robin De Kruijf (15 punti, 4 muri, 3 aces), positiva la regia di Joanna Wolosz che ha però sfruttato poco le schiacciatrici Miriam Sylla (4) e Kimberly Hill (8), 9 marcature per la centrale Raphaela Folie, buon lavoro del libero Monica De Gennaro. Tra le padrone di casa si è messa in luce Krystal Rivers (14), troppo poco per mettere in difficoltà la corazzata veneta.

La cronaca

Botta e risposta nella parte iniziale del primo set (13-13) poi sale in cattedra Paola Egonu con due attacchi fenomenali e un ace prima del muro di De Kruijf su Lazic (17-14). Le Pantere amministrano con grandissima disinvoltura, allungano sempre spinti da Egonu e Hill prima della chiusura di Folie. Il secondo parziale inizia come si era concluso il precedente, le Pantere sono padrone del campo e mettono sotto le tedesche grazie a una grandiosa fase offensiva sempre per merito dell’opposto italiano e grazie a una tonica fase a muro dove De Kruijf giganteggia (12-8). Ci pensa poi Hill a marcare il primo allungo, Egonu la sostiene e si arriva sul 18-13 prima di un finale abbastanza tranquillo che conduce al 2-0. C’è decisamente più lotta nel terzo set dove lo Stoccarda tenta il tutto per tutto, si issa anche sul 10-7 ma Conegliano impatta tranquillamente a quota 14. Un vincente di Geerties, una stoccata di Folie, un ace di De Kruijf e un errore di Rivers lanciano le Pantere sul 19-15 e da quel momento è pura amministrazione fino alla chiusura di De Kruijf.

Foto LPS/Flavio Pavanello