Trento vince e si qualifica ai quarti. Civitanova e Perugia non sbagliano un colpo

Trento batte il Ceske Budejovice e vola ai quarti

Trento ha sconfitto il Ceske Budejovice per 3-2 (21-25; 22-25; 25-15; 25-22; 15-11) e si è così qualificata ai quarti di finale della Champions League 2020 di volley maschile. I dolomitici hanno concluso al secondo posto nella classifica del proprio gruppo alle spalle di Civitanova con 4 vittorie all'attivo (10 punti) e hanno passato il turno in quanto sono tra le tre migliori seconde classificate delle cinque Pool. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno dovuto sudare le fatidiche sette camicie in casa della formazione ceca, si sono trovati sotto per 2-0 ma a un passo dall'eliminazione si sono rimboccati le maniche e hanno piazzato la rimonta vincente. La quarta forza della nostra SuperLega non sarà testa di serie nel sorteggio del tabellone della fase a eliminazione diretta, potrebbe affrontare corazzate come Perugia e ZAKSA Kedzierzyn Kozle ai quarti di finale. A fare la differenza sono stati il martello Aaron Russell (19 punti, 67% in attacco) e il centrale Srecko Lisinac (addirittura 23 punti, 2 muri, 81% in attacco), il regista Simone Giannelli ha mandato in doppia cifra anche lo schiacciatore Klemen Cebulj (10). L'opposto Luca Vettori ha iniziato da titolare, ha messo a segno 9 punti ma dopo tre set è entrato il giovane Alessandro Michieletto al suo posto (9 punti, cruciale in ricezione) per un cambio tattico di Trento che ha sortito effetto contro Marek Sotola (22) e compagni.

Civitanova-Fenerbahce 3-1: Lube a punteggio pieno

Civitanova ha superato 3-1 (25-17 21-25 25-18 25-22) il Fenerbahce chiudendo a punteggio pieno il Gruppo A di Champions League di volley. Prestazione favolosa di Jacopo Massari capace di mettere a referto 19 punti. Sugli scudi anche Yoandy Leal e Mateusz Bieniek che hanno realizzato rispettivamente 17 e 14 punti. Pronti via e la Lube piazza l'allungo con un gran punto di Leal salendo fino al 9-4. La squadra turca prova a reagire e riesce a riavvicinarsi con Unver (12) che mette giù il 12-10. Nella seconda parte del parziale i padroni di casa mettono a segno l'allungo determinante con un parziale di 6-0 che fissa il risultato sul 20-13. A questo punto Civitanova può controllare prima di chiudere con un netto 25-17. Nel secondo set Fenerbache parte alla grande e trova con Rossard (12) il 3-6. I padroni di casa reagiscono con grande prontezza e con Massari si riportano in scia (7-8). Nella fase centrale del parziale inizia un testa a testa molto duro con entrambe le squadre che trovano un veloce cambio palla (15-15). A questo punto i ragazzi di Sordyl piazzano il break vincente piazzando il parziale di 7-3 che vale 20-23. A questo punto i turchi possono gestire serenamente vincendo 21-25. Fenerbache inizia bene anche nel terzo set portandosi subito avanti fino al 4-7. Civitanova ritrova la propria verve offensiva e passa in vantaggio con un gran diagonale di Leal (10-9). Il parziale vola via veloce con il cambio palla che diventa molto fluido (13-13). I padroni di casa mettono a referto un parziale di 8-2 che fissa il punteggio sul 21-16. Nell'ultima fase la Lube può controllare e chiudere sul 25-18. Quarto parziale che parte sui binari dell'equilibrio con Massari che trova il 5-5. La squadra di De Giorgi trova l'allungo con il parziale di 5-1 che vale il 16-11. Gli ospiti provano a reagire ma la difesa dei marchigiani tiene alla grande (22-16). A questo punto i padroni di casa si spengono e subiscono 5 punti consecutivi prima di chiudere sul 25-22.

Perugia piega il Verva Varsavia e fa 6 su 6

Perugia supera 3-1 (25-17 27-25 25-17 25-19) il Verva Varsavia chiudendo a punteggio pieno nel Gruppo D di Champions League. Migliore in campo Oleh Plotnytsky autore di ben 20 punti. Ottima prestazione anche di Aleksandar Atanasijevic e Roberto Russo che hanno messo a referto rispettivamente 16 e 13 punti. Gli umbri partono alla grande nel primo parziale e grazie all'attacco vincente di Fabio Ricci salgono sul 7-4. La squadra polacca prova a rifarsi sotto e trova il 12-10 con Kwolek. La parte centrale del parziale è abbastanza equilibrata, Zhukouski trova l'attacco tra le mani del muro (16-14). Perugia a questo punto trova il break decisivo piazzando il parziale di 7-2 che fissa il risultato sul 23-16. A questo punto i ragazzi di Heynen possono controllare prima di chiudere 25-17. Inizio di secondo set formidabile per la squadra polacca che sale immediatamente sul 3-7. La reazione dei padroni di casa è guidata da Plotnytsky che trova un grande attacco (8-10). A questo punto, però, i ragazzi di Anastasi trovano un pesante parziale di 6-0 che fissa il punteggio sul 8-16. Grazie a Ricci i padroni di casa portano a casa quattro punti consecutivi (13-16). Gli ospiti riescono nuovamente ad allungare fino al 20-15. Il tira e molla continua e Perugia risale la corrente riportandosi in parità sul finale (24-24). Il Verva Varsavia trova il break vincente ai vantaggi e chiude 25-27. Perugia ritrova grande solidità in attacco e vola subito sul 7-4. Udrys guida la rimonta della squadra polacca che rimette in parità la situazione (12-12). A questo punto gli umbri mettono a segno un parziale di 9-3 che consegna di fatto il parziale alla squadra di casa e fissa il punteggio sul 21-15. AI ragazzi di Heynen non resta che chiudere sul 25-17.