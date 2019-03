Che rimonta dell'Itas Trento: da 0-2 a 3-2 contro Galatasaray, la CEV Cup torna in Italia

La festa può partire, il tabù è stato sfatato dopo due assalti andati a vuoto: Trento vince la CEV Cup, il secondo trofeo continentale per importanza, quello che i dolomitici non erano mai riusciti a conquistare nella loro storia (in bacheca figurano già 3 Champions League e 5 Mondiali per club). L’Italia non si imponeva in questa competizione addirittura dal 2011, quando trionfò la mitica Sisley Treviso contro lo ZAKSA, mentre Trento aveva perso le finali del 2015 e del 2017 al golden set contro la Dinamo Mosca e il Tours. I padroni di casa si sono involati sul 2-0 e hanno sognato la rimonta, ma in quel frangente l’Itas si è rimboccata le maniche e ha dominato le due successive frazioni riuscendo così a portare a casa il titolo. Sul 2-2 si è giocato anche il tie-break, ma è servito solo per le statistiche, la partita viene vinta da Trento per 3-2 (22-25; 21-25; 25-16; 25-16; 15-5).

Video - Le regole base della pallavolo: dai tre tocchi alla maglia del libero, passando per la linea dei 3 m 02:45