Il Mondiale per Club non era solo l’unico titolo che mancava nella bacheca della Lube Civitanova perchè, ad aver riempito la casella mancante, è stato anche il suo palleggiatore Bruno Mossa de Rezende, meglio noto come Bruninho.

Con la coppa sollevata al cielo in Brasile, dopo aver battuto i padroni di casa del Sada Cruzeiro 3-1 (25-23, 19-25, 31-29, 25-21), il regista ex Modena ha impreziosito la sua collezione di Ori, completando uno straordinario en plein di successi già caratterizzati da un’Olimpiade vinta, un Mondiale, 5 Campionati Sudamericani, 4 World League, 3 Grand Champions Cup, una World Cup, una Champions League e tutti i trofei nazionali conquistati sia in Italia che in Brasile. È da sottolineare che al termine della competizione iridata, Bruninho era stato nominato MVP del torneo. Il giocatore verdeoro, però, ha deciso di cedere il premio al suo compagno di squadra Yoandy Leal non selezionato dalla giuria ma vero e proprio mattatore dell’intera rassegna. Questo a dimostrazione che così tante vittorie non si ottengono mai per caso.