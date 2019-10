Civitanova capolista, battuta Milano! Trento strapazza Monza, Perugia rialza la testa

Civitanova è la capolista solitaria della SuperLega 2019-2020, il massimo campionato italiano di volley maschile. Al termine della seconda giornata la Lube è in testa con 9 punti all’attivo (ha già giocato tre partite) dopo aver travolto Milano per 3-0 all’Allianz Cloud, i Campioni d’Italia si sono imposti in trasferta nello scontro tra le leader della graduatoria e lo hanno fatto stravolgendo gli schemi: Stijn D’Hulst ha giocato come palleggiatore titolare tornando all’ultimo minuto dal Belgio dove si era recato per il funerale del papà, ha sostituito l’infortunato Bruninho e ha mandato in doppia cifra gli schiacciatori Osmany Juantorena (17 punti, 4 aces) e Yoandy Leal (10, 3 aces). Ai meneghini non sono bastati Nimir Abdel-Aziz (13) e Nemanja Petric (14) venendo così agganciati al secondo posto da Modena che ieri aveva vinto il derby con Piacenza e da Trento che ha mostrato i muscoli contro Monza.

I dolomitici si sono imposti con un agevole 3-0: la regia perftta di Simone Giannelli ha mandato in doppia cifra l’opposto Luca Vettori (13), gli schiacciatori Aaron Russell (12) e Klemen Cebulj (11) lasciando in panchina Uros Kovacevic mentre i brianzoli incappano nella seconda sconfitta consecutiva nonostante le buone prove di Bartosz Kurek (13) e Yacine Louati (14). Perugia rialza la testa dopo aver raccolto soltanto due punti nelle prime due partite, i Block Devils riscattano la batosta subita contro Milano e soppiantano Verona per 3-0 con i 17 punti di Aleksandar Atanasijevic e gli 11 di Wilfredo Leon oltre ai 7 di Filippo Lanza.

A completare il quadro sono stati i successi di Padova (3-0 contro Vibo Valentia, 12 punti di Ramos Hernandez) e di Ravenna (3-1 sul campo di Sora, 27 punti di un super Thijs Ter Horst). Di seguito i risultati dettagliati della seconda giornata della SuperLega 2019-2020 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile.

I risultati

Sir Safety Conad Perugia vs Calzedonia Verona 3-0 (25-16; 25-20; 25-18)

Itas Trentino vs Vero Volley Monza 3-0 (25-20; 25-16; 25-21)

Allianz Milano vs Cucine Lube Civitanova 0-3 (22-25; 15-25; 20-25)

Kioene Padova vs Tonno Callipo Vibo Valentia 3-0 (26-24; 25-23; 25-23)

Globo Banca Popolare Sora vs Consar Ravenna 1-3 (16-25; 27-29; 25-18; 17-25)

Gas Sales Piacenza vs Leo Shoes Modena 0-3 (24-26; 21-25; 18-25), giocata ieri

RIPOSA: Top Volley Latina

Classifica generale

Civitanova 9 (3), Trento 6 (2), Modena 6 (2), Milano 6 (3), Perugia 5 (3), Verona 3 (2), Padova 3 (2), Ravenna 3 (2), Latina 1 (1), Sora 0 (3), Vibo Valentia 0 (1), Piacenza 0 (2), Monza 0 (2). Tra parentesi il numero di partite giocate.