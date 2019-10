Civitanova celestiale, la Lube vola in finale del Mondiale per club! Sconfitto il Resovia

Civitanova ruggisce a Czestochowa! Batte un colpo da vera corazzata e si qualifica alla Finale del Mondiale per club. La Lube mostra i muscoli, sconfigge l’Asseco Resovia per 3-1 (29-31; 25-19; 25-14; 25-23) e accede così all’atto conclusivo della rassegna iridata per la seconda volta nella propria storia. La semifinale è stata particolarmente combattuta e intensa, non è stato facile avere la meglio su una formazione quotata e ambiziosa che aveva il vantaggio di giocare in casa, ma i cucinieri sono stati più forti di tutto e si sono guadagnati l’ennesima finale. Spiccano i 18 punti a testa dell’opposto Tsvetan Sokolov e dello schiacciatore Osmany Juantorena affiancato di banda da Yoandy Leal (12), 13 marcature per il centrale Simon che è stato determinante al servizio (3 aces) e a muro (3) affiancato da Dragan Stankovic (9), ottima regia di Bruninho e Fabio Balaso il libero. Al Resovia non sono bastati Rossard (19) e Schulz (16).

Cronaca

Civitanova incomincia meglio nel primo set e si procura anche tre punti di vantaggio sfruttando i colpi di Juantorena, Sokolov e Simon (8-5 e 10-7). Leal e la Pantera alzano il livello in attacco (14-11) e i ragazzi di Medei conservano il +3 (16-13). Juantorena sembra indemoniato (vincente e ace per il 18-15), ma in un amen il Resovia rientra, sfruttando un errore degli avversari e l’ace di Schulz (19-19). Inizia un finale concitato punto a punto, il primo set-point è per l’Asseco che lo sciupa sbagliando il servizio, poi Civitanova ha ben tre chance che vengono puntualmente annullate da Rossard, il club polacco accelera e non sciupa un’altra occasione concretizzata da Smith.

I biancorossi iniziano il secondo parziale in maniera contratta, ma riescono comunque a rimanere in scia agli avversari fino al pari a quota 8. Due staffilate di Schulz e un ace di Rossard regalano però il +3 al Resovia (11-8) che spinge tantissimo in fase offensiva e mette in ginocchio la compagine italiana (16-12). La Lube non molla, con gli attacchi di Leal e Stankovic riesce a recuperare punto dopo punto fino al pari a quota 17. Poi Stankovic va al servizio e sul suo turno in battuta i cucinieri si trasformano: due muri di Simon, due ace del capitano, un errore di Mika per il 24-18. La chiusura su un errore in battuta dei polacchi.

I ragazzi di Medei sono inarrestabili in avvio di terzo set (Leal e Sokolov show per 8-3). Juantorena inizia a picchiare con insistenza e si arriva rapidamente sul 16-9: i marchigiani devono semplicemente amministrare la situazione, arrivano anche i muri di Simon e Bruno con l’ace di Leal (22-10), chiude Juantorena con un muro out. La Lube va sotto 3-6 nel quarto set, subendo gli ace di Schulz e Rossard, ma si ricompone subito e recupera grazie a Simon e a Juantorena. Lo strappo definitivo arriva poco dopo: tre ace di Simon, muro di Stankovic e mani fuori di Sokolov per il 13-8 che chiude sostanzialmente i conti. Da quel momento la strada è in discesa anche se il Resovia cerca di rientrare, chiude Sokolov.

Tabellino

Cucine Lube Civitanova-Asseco Resovia 3-1 (29-31; 25-19; 25-14; 25-23)

Cucine Lube Civitanova: Sokolov 20, D'Hulst, Marchisio (l) n.e., Juantorena 19, Massari, Stankovic 9, Diamantini n.e., Leal 14, Sander n.e., Cantagalli, Cester, Simon 13, Bruninho 3, Balaso (l). All. Medei.

Asseco Resovia: Shoij 4, Lemanski, Perry (l), Redwitz, Jarosz n.e., Schulz 16, Rossard 19, Szerszen, Buszek, Mika 10, Czyrek (l), n.e. Mozdzonek 5, Dryja n.e., Smith 10. All. Cretu.

Arbitri: Gradinski (srb); Bernaola (Esp)