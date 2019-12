Civitanova, il ko con Kazan non fa male: 1° posto nel girone, in semifinale ci sarà l'Al Rayyan

La Lube Civitanova è riuscita nel suo intento di conquistare il primato del girone nella fase iniziale del Mondiale per club. Alla Lube, infatti, bastava vincere un set contro lo Zenit Kazan per raggiungere l’obiettivo e così è stato, conquistando subito il primo set contro i russi per 25-12. I Campioni d’Europa, reduci da due netti successi per 3-0 contro l’Al Rayyan e il Sada Cruzeiro, affronteranno ora in semifinale i qatarini dell'Al Rayyan che hanno collezionato 3 sconfitte su 3 in questa fase preliminare, con un solo set conquistato.

Cronaca

Civitanova in campo con la formazione titolare, desiderosa di chiudere rapidamente i conti in ottica primo posto: gli schiacciatori Osmany Juantorena (6 punti) e Yoandy Leal (4), il regista Bruninho, i centrali Robertlandy Simon e Mateusz Bieniek (2 marcature a testa) hanno dato tutto in questo parziale, con un roboante 25-12 che ha lasciato davvero poco spazio alla corazzata russa. Fefé De Giorgi ha poi deciso di togliere i big per inserire le seconde linee: è rimasto in campo soltanto l’opposto Kamil Rychlicki (14 punti) in diagonale con Stijn D'Hulst, Jiri Kovar (7) e Jacopo Massari (7) di banda, Enrico Diamantini (4) e Simone Anzani (6) al centro.

Civitanova, avanti 2-0, si è fatta poi rimontare e la contesa si è trascinata fino al tie-break dove lo Zenit Kazan ha avuto la meglio imponendosi per 3-2 (12-25; 23-25; 25-12; 25-20; 15-10) dopo 130 minuti. Dall’altra parte della rete sono da annotare le prove della stella Earvin Ngapeth (16), del grande ex Tsvetan Sokolov (20) e di Maxim Mikhaylov (15).

La classifica: Lube Civitanova 7 punti, Sada Cruzeiro 6, Zenit Kazan 5, Al Rayyan 0.