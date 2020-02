Civitanova vince la finale di Coppa Italia più lunga della storia! Perugia si arrende dopo 174'

Civitanova-Perugia, Finale della Coppa Italia 2020 di volley maschile, è diventata la partita di pallavolo più lunga della storia, almeno tra quelle giocate in Italia nell’era del rally point system. I Cucinieri hanno vinto per 3-2 (21-25; 25-23; 25-23; 34-36; 15-10) dopo una battaglia campale durata 174 minuti!

Alla Unipol Arena di Bologna le due squadre si sono fronteggiate a viso aperto e non si sono risparmiate, motivatissime a vincere questa partita per conquistare il trofeo. I Campioni d’Italia l’hanno spuntata grazie alla verve di Osmany Juantorena e Yoandy Leal in una partita caratterizzata da un quarto set infinito e da secondo e terzo parziale decisi col minimo scarto.

La Lube e i delusi Block Devils entrano nell’albo d’oro dei record riuscendo così a fare meglio di Monza-Trento 2-3, 165 minuti di agonismo nella SuperLega 2018.

La cronaca

Il primo set incomincia con una serratissima lotta punto a punto, si viaggia sul filo del cambiopalla fino al 12-12 quando Perugia mette il turbo: vincente di Podrascanin, due aces di Leon e altra stoccata del centrale serbo per il 16-12. La Lube recupera prontamente un break con un mani-out e un ace di Juantorena (17-15) ma i Block Devils sono bravi a mantenere il controllo della situazione fino al 20-19 quando poi allungano definitivamente sfruttando gli errori di Simon e Kovar oltre a un missile di Leon per il 23-19. A chiudere i conti sarà poi un errore al servizio di Lanza.

Serratissimo botta e risposta anche nel secondo parziale, si arriva rapidamente al pari a quota 11 quando un muro di Leal su Lanza e un errore offensivo di Atanasijevic regalano il 13-11 ai Campioni d’Italia. I ragazzi di Fefé De Giorgi sono particolarmente attenti, Leal e Juantorena salgono in cattedra e annichiliscono gli avversari (17-15). Perugia ha però la forza di rimanere in scia e di trovare il 21-21 con un muro sulla Pantera. I cucinieri trovano il guizzo vincente: 24-23 con un’invenzione di Juantorena, 25-23 con la stampatona di Anzani su Leon.

Gli umbri si portano sul +3 in avvio della terza frazione grazie allo strapotere tecnico e fisico di Atanasijevic e Leon ma i Campioni del Mondo entrano in battaglia con personalità, sono Leal e Simon a propiziare il nuovo pareggio a quota 13. Civitanova inizia a spingere e Perugia barcolla: spallata di Simon e diagonale di Juantorena (17-15). I biancorossi conservano il break ma è battaglia nel finale (23-22). Civitanova ha due set-point e Juantorena concretizza il secondo.

Dopo un avvio estremamente equilibrato nel quarto set (11-11), Perugia cerca l’allungo: errore al servizio di Diamantini, ace di Leon, muro di Atanasijevic su Leal e 14-11. Civitanova riesce però a rientrare prontamente: staffilata di Juantorena, ace di Leal e stoccata di Simon (15-15). Leon passa sopra al muro e De Cecco trova l’ace del 21-20 ma due parallele di Leal regalano il 22-22 alla Lube. Lo stesso schiacciatore è indemoniato, firma il 23-22 con una bordata addosso a Russo e poi Bieniek vince un contrasto a rete per il 24-22. Civitanova ha due match point consecutivi ma Russo e Plotnytskyi li annullano benissimo (24-24). Ai vantaggi va in scena una battaglia feroce, i Block Devils hanno due set-point, poi sono i cucinieri ad avere sette match-point che non vengono concretizzati (34-34). Leon decide di rompere gli indugi: missilata cosmica e muro su Juantorena per portare la contesa al tie-break.

Civitanova rientra in campo inferocita, Leal si carica la squadra sulle spalle e la porta avanti (6-3). Simon stampa Russo (7-4), Civitanova conserva il break con personalità, poi Diamantini trova il tocco del muro (12-8) e Leon non punge al servizio (13-9). A chiudere i conti è giustamente un superlativo Leal.

stefano.villa@oasport.it