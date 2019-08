Comincia il preolimpico di Bari: l'Italia sfida Serbia, Australia e Camerun per un posto a Tokyo

Nel weekend del 9-11 agosto l'Italvolley maschile affonterà il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La nazionale azzurra scenderà in campo al PalaFlorio di Bari per sfidare nell’ordine Camerun, Australia e Serbia: in palio solo un pass per la rassegna a cinque cerchi, tutto dovrebbe decidersi domenica sera nello scontro diretto tra gli azzurri e gli slavi. Sono state comunicate le rose, le formazioni e i giocatori convocate delle quattro Nazionali impegnate nel preolimpico in terra pugliese.

ITALIA

2. Riccardo Sbertoli (palleggiatore), 5. Osmany Juantorena (schiacciatore), 6. Simone Giannelli (palleggiatore), 9. Ivan Zaytsev (opposto, capitano), 10. Filippo Lanza (schiacciatore), 11. Fabio Balaso (libero), 13. Massimo Colaci (libero), 14. Matteo Piano (centrale), 15. Roberto Russo (centrale), 16. Oleg Antonov (schiacciatore), 17. Simone Anzani (centrale), 18. Nicola Pesaresi (libero), 19. Daniele Lavia (schiacciatore), 20. Gabriele Nelli (opposto)

Allenatore: Gianlorenzo Blengini

SERBIA

1. Aleksandar Okolic (centrale), 2. Uros Kovacevic (schiacciatore), 4. Nemanja Petric (schiacciatore, capitano), 5. Lazar Cirovic (schiacciatore), 6. Nikola Pekovic (libero), 7. Petar Krsmanovic (centrale), 8. Marko Ivovic (schiacciatore), 9. Nikola Jovovic (palleggiatore), 11. Aleksa Batak (palleggiatore), 14. Aleksandar Atanasijevic (opposto), 16. Drazen Luburic (opposto), 17. Neven Majstorovic (libero), 18. Marko Podrascanin (centrale), 20. Srecko Lisinac (centrale).

Allenatore: Nikola Grbic

AUSTRALIA

1. Beau Graham (centrale), 2. Arshdeep Dosanjh (palleggiatore), 4. Paul Sanderson (schiacciatore), 5. Travis Passier (centrale), 8. Trent O’Dea (centrale), 9. Max Staples (schiacciatore), 11. Luke Perry (libero), 13. Samuel Walker (schiacciatore), 15. Luke Smith (schiacciatore), 17. Paul Carroll (opposto, capitano), 18. Lincoln Alexander Williams (opposto), 22. Curtis Jeffrey Arthur Stockton (opposto), 23. James Weir (centrale), 25. Jordan Colotti (palleggiatore).

Allenatore: Mark Lebedew

CAMERUN

1. George Kari (palleggiatore), 2.Ahmed Awal (palleggiatore), 4. Bana Hassana (centrale), 5. Joseph Kofane Boyomo (centrale), 6. Sem Dolegombai (centrale), 8. Junior Charles Engohe (schiacciatore), 9. Cedric Bitouna (schiacciatore), 10. Didier Sali Hile (schiacciatore), 13. Cyrille Pierre Ongolo Mayam (palleggiatore), 14. Nathan Wounembaina (schiacciatore, capitano). 16. Alain Fossi Kamto (libero), 18. Kevin Audran Noumbissi Moyo (schiacciatore), 20. Christian Arthur Mbativou (centrale). 22. Nelson Ayong Djam (libero).

Allenatore: Blaise Mayam Reniof.