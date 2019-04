Conegliano è la prima finalista Scudetto! Monza ko 3-0 nella serie

Conegliano è la prima finalista della Serie A1 dopo il successo su Monza per 3-1 (22-25; 25-20; 25-19; 25-14) nella gara-3 della semifinale, chiudendo così la serie con un netto 3-0. Le Pantere andranno dunque a caccia della conferma tricolore dopo aver dominato la contesa con le brianzole che non è mai stata in discussione. Le ragazze di coach Davide Santarelli, dopo il doppio 3-0 rifilato alle rosablù nelle prime due partite, hanno concesso un set alle avversarie, ma poi si sono scatenate di fronte ai 5000 spettatori del PalaVerde e hanno potuto festeggiare con pieno merito. Dopo aver perso la finale di Coppa Italia e aver ottenuto la qualificazione alla finale di Champions League (da giocare il 18 maggio contro Novara a Berlino), le ragazze in giallo si sono guadagnate il diritto di lottare per un altro titolo. Monza termina qui la propria incredibile stagione dopo aver raggiunto le semifinali Scudetto per la prima volta nella propria storia e avere conquistato la Challenge Cup. Prova sbalorditiva della centrale Robin de Kruijf (20 punti, 6 muri), dell’opposto Samanta Fabris (19, 3 muri) e della schiacciatrice Kimberly Hill (15) affiancata da Miriam Sylla (6), da annotare anche le prestazioni della palleggiatrice Joanna Wolosz e del libero Monica De Gennaro. A Monza non è bastata la solita Serena Ortolani (16 punti con 5 muri per l’opposto), doppia cifra anche per i martelli Anne Buijs (13) e Hanna Orthmann (10).

Cronaca

Il primo set viaggia sul filo dell’equilibrio fino al pari a quota 14, Monza trova un ace e il muro di Hancock per il break (16-14) che riesce a conservare con grande personalità (21-19 sul muro di Ortolani), Folie accorcia le distanze con due bei colpi (23-22), ma Ortolani piazza un gran diagonale e un errore delle venete consegne il set alle avversarie. Secondo parziale punto a punto fino al 13-12, poi Conegliano prova un piccolo allungo con una sassata di Sylla a cui sono seguiti gli errori offensivi di Orthmann e Ortolani (17-15). Il muro delle padrone di casa è insuperabile (20-16 e 21-18 con una grande de Kruijf), Conegliano controlla la situazione nel finale e impatta.

Nella terza frazione Monza vola sull’8-4, approfittando di un paio di errori delle campionesse d’Italia (Sylla fatica in attacco). Conegliano è così costretta a inseguire fino al 10-13, quando mette il turbo: Hill sale in cattedra, Monza fatica e arriva il pari a quota 18. Qui è ancora la schiacciatrice statunitense con tre magie, intervallate dal primo tempo di Melandri e da un muro sontuoso, a spingere le ragazze di Santarelli fino al 25-19. Il quarto parziale si decide subito in avvio con primo tempo di Danesi e due colpi di Fabris per il 9-5 delle padrone di casa. L’opposto firma la parallela del 14-7, il set è in discesa e Conegliano viaggia verso la finale che arriva con la stoccata finale di Tirozzi.