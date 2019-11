Conegliano e Novara non perdono colpi: altre vittoria prima della Supercoppa

Conegliano e Novara proseguono la loro marcia pressoché inarrestabile nelle prime due posizioni della classifica anche dopo i due anticipi della 7a giornata, in vista della Supercoppa che le vedrà difronte sabato 16 per il primo trofeo messo in palio nella nuova stagione.

Ottava consecutiva per Conegliano

Non conosce limiti la capolista Imoco Conegliano, che vince l’ottava partita consecutiva espugnando con un secco 3-0 il campo della Bosca San Bernardo Cuneo. Santarelli lascia a riposo Egonu e Folie e getta nella mischia Geerties e Botezat soffrendo solo nel primo set, vinto in volata 25-23 contro Cuneo, che fa come sempre affidamento sulla Van Hecke. Le venete, pur in formazione ridotta a causa del turn over, prendono le misure nel secondo set e mettono alle corde la squadra di casa, che si ferma a quota 16. Nel terzo set c’è un pizzico in più di partita, ma gli ace di Sorokaite (14 punti) e gli attacchi di Hill (11) e della nuova entrata Ogbogu (12) mettono in ginocchio le piemontesi, che si arrendono con il punteggio di 25-20. Per Cuneo spiccano solo i 12 di Van Hecke.

Chirichella trascina Novara al successo

Non perde colpi la Igor Gorgonzola, che va a vincere, seppur con qualche patema, per 3-1 sul terreno della Golden Tulip Volalto Caserta. Barbolini concede un turno di riposo a Sansonna, sostituita da Napodano nel ruolo di libero. Hancock si affida a Chirichella, scatenata (14 punti e percentuale altissima in attacco), ed a Vasilieva (22) e nel primo set la squadra piemontese riesce a piegare la resistenza delle campane, guidate da Gray (19) e Cruz (12): 25-21. Caserta reagisce con le sue bocche da fuoco, cui si aggiunge anche Castaneda (15) e pareggia il conto con il punteggio di 25-20. Partita complicata per Novara, con Brakocevic che si fa trovare pronta alla chiamata (9) e le ospiti tornano avanti 2-1 (25-22). Nel quarto set è tutto abbastanza semplice per le piemontesi, che scattano avanti (11-8 e 19-13) prima di imporsi per 25-21.