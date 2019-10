Conegliano continua nella sua implacabile cavalcata in testa alla classifica generale, le Campionesse d’Italia hanno travolto Casalmaggiore per 3-0 di fronte ai 5000 spettatori del PalaVerde e hanno infilato così la quarta vittoria consecutiva confermandosi al primo posto con tre punti di vantaggio su Novara e Firenze che ieri hanno vinto i rispettivi anticipi contro Filottrano e Perugia (queste squadre hanno già disputato quattro incontri a testa). Le Pantere sono state prese per mano dalla solita Paola Egonu (19 punti con 3 muri per l’opposto) ma è andata in doppia cifra anche la centrale Robin De Kruif (12) affiancata da Raphaela Folie (8), 7 marcature (2 stampatone) per la schiacciatrice Miriam Sylla. Alle lombarde non sono bastati gli 11 sigilli di Caterina Bosetti.

Bruttissimo tonfo dell’ambiziosa Monza che è crollata sul campo di una bellissima Cuneo capace di infilare il secondo successo stagionale, un bel 3-1 merito soprattutto della solita inarrestabile Lise Van Hecke (26 punti con 3 aces per l’opposto) ma un plauso va anche a Marina Zambelli (11) e Yamila Nizetich (12) che hanno frenato le brianzole di Laura Heyrman (15, 4muri) e Serena Ortolani (11). Successi per 3-1 anche per Busto Arsizio e Chieri che hanno avuto rispettivamente la meglio contro Brescia e Caserta (ancora a secco di punti): le torinesi ringraziano soprattutto Kaja Grobelna (23 punti) e Anastasia Guerra (10) che hanno reso inutile la prova di Alexa Gray (20).

Rialza la testa Scandicci che batte al tiebreak Bergamo, e trova un successo fondamentale per dimenticare un avvio di stagione poco confortante. Di seguito i risultati della terza giornata della Serie A1 2019-2020 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile.

I risultati

Imoco Volley Conegliano vs EPiù Pomì Casalmaggiore 3-0 (25-21; 25-16; 25-18)

Unet E-Work Busto Arsizio vs Banca Valsabbina Millenium Brescia 3-1 (28-30; 25-21; 25-18; 25-16)

Reale Mutua Fenera Chieri vs Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 3-1 (25-23; 22-25; 25-21; 25-23)

Bosca San Bernardo Cuneo vs Saugella Monza 3-1 (25-21; 19-25; 25-15; 25-16)

Lardini Filottrano vs Igor Gorgonzola Novara 0-3 (24-26; 18-25; 19-25), giocata ieri

Il Bisonte Firenze vs Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-0 (28-26; 25-23; 25-22), giocata ieri

Zanetti Bergamo vs Savino Del Bene Scandicci in corso di svolgimento

La classifica

Conegliano 12 (4), Novara 9 (4), Firenze 9 (4), Busto Arsizio 7 (3), Cuneo 6 (3), Chieri 6 (3), Brescia 5 (4), Casalmaggiore 4 (3), Bergamo 3 (2), Monza 3 (3), Scandicci 2 (2), Caserta 0 (3), Perugia 0 (3), Filottrano 0 (3). Tra parentesi il numero di partite giocate.