Conegliano passeggia a Lodz in Champions League: le Pantere tornano in lotta per la vetta

Pronto riscatto per l’Imoco Volley Conegliano nella terza giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di volley femminile. Le ragazze di Daniele Santarelli vincono sul campo della formazione polacca del LKS Commercecon Lodz con un netto 3-0 (25-20, 25-15, 25-17) e salgono momentaneamente in testa al gruppo D, in attesa della sfida di domani tra Scandicci e Schwerin. La squadra veneta torna in lotta per la prima posizione nel girone rimediando al passo falso proprio contro le tedesche dell’ultima giornata. Ottima prestazione corale delle Pantere: le migliori sono la croata Samanta Fabris (16 punti) e l’olandese Robin de Kruijf (13 punti).

Avvio di primo set favorevole alla formazione italiana. Le polacche sono imprecise al servizio e Conegliano ne approfitta mettendo in difficoltà la ricezione avversaria e prendendo un minimo vantaggio. Due servizi vincenti di Hill valgono il primo allungo vero e proprio (9-12). Danesi e Fabris aumentano ulteriormente il margine e due muri di De Kruijf valgono il +5 (15-20). Le venete amministrano nel finale e chiudono il primo parziale sul 20-25.

Un eccellente turno di servizio di Fabris permette alle ragazze di Santarelli di allungare anche in avvio di secondo set (1-6). Wojcik trova un paio di ottimi attacchi e approfittando di due errori di Sylla riporta a contatto le polacche (9-10). Ancora una volta sono Hill e De Kruijf a rimettere un buon margine tra le due squadre (11-15). Sylla e Fabris aggiungono il loro contributo e Conegliano prende il largo (12-18). Lodz sbanda e la formazione veneta chiude 15-25 un secondo set senza storia.

Due muri di Danesi e un mani fuori di Wolosz valgono il primo strappo di Conegliano nel terzo parziale (5-9). L’allenatore polacco prova ad interrompere il gioco per riordinare le idee, ma Fabris e De Kruijf aumentano ancora il distacco servite perfettamente dalla palleggiatrice delle venete (6-14). Lodz tenta la disperata rimonta e accorcia il margine (17-23), ma ormai è troppo tardi. Hill e un errore delle polacche valgono il 17-25 e chiudono l’incontro.

