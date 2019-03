Conegliano vince anche l'ultima: Scandicci ai playoff contro Casalmaggiore e derby Monza-Busto

Scandicci terza, Monza quarta, Busto Arsizio quinta: questi gli ultimi verdetti da emettere con la 24a e ultima della serie A1 femminile.

Tutto facile per Scandicci, Monza in rimonta

La Savino del Bene Scandicci difende la 3a piazza dalle inseguitrici, travolgendo con un secco 3-0 (25-19, 25-7, 25-11) una Banca Valsabbina Millenium Brescia con la testa già alle vacanze e incapace di opporre resistenza alle motivatissime toscane, guidate da una Haak implacabile (18 punti in tre set). La Saugella Monza soffre ma, in rimonta, batte una coriacea Zanetti Bergamo con un sofferto 3-1 (16-25, 27-25, 25-20, 25-20). Avvio sconcertante delle monzesi, con la testa ancora alla conquista della Challenge Cup, poi ci pensano Buijs e Ortolani (18 punti a testa) a rimettere a posto le cose e a regalare la quarta piazza alle brianzole.

Tutti gli accoppiamenti

Imoco Volley Conegliano (1°) - Bosca S.Bernardo Cuneo (8°)

AGIL Volley Novara (2°) - Il Bisonte Firenze (7°)

Scandicci Savino Del Bene (3°) - Volleyball Casalmaggiore (6°)

Saugella Team Monza (4°) - UYBA Busto Arsizio (5°)

Conegliano schianta Busto, avanti Casalmaggiore contro Novara

La Imoco Conegliano non si prende pause e, nonostante il 1° posto già acquisito, non fa sconti ad un Unet E Work Busto Arsizio già festante per la Cev Cup conquistata in settimana, ma incapace di opporre resistenza alla capolista che si impone 3-0 (25-20, 27-25, 25-19) con Hill (15 punti) sugli scudi. All’Imoco il record di punti nella sua storia in regular season con 61 punti in 24 giornate (20 vittorie e 4 ko). Chi, invece, si concede una serata di pausa è la Igor Gorgonzola Novara che, già certa del 2° posto in classifica, non affonda più di tanto i colpi sul campo di una Pomì Casalmaggiore che si è imposta con il punteggio di 3-1 (25-18, 19-25, 25-19, 25-21). Da una parte i 15 punti di Carcaces e i 14 di Cuttino, dall’altra non bastano i 24 di Paola Egonu.

Chieri e Club Italia retrocesse, ma le piemontesi trovano comunque un successo

La Reale Mutua Fenera Chieri saluta la serie A1 con una vittoria in quello che sarebbe dovuto essere lo scontro diretto con la già salva Lardini Filottrano. Le piemontesi, sospinte da Angelina e Perinelli, giocano meglio e vincono 3-0 (25-18, 25-15, 25-17). Non riesce a salutare la A1 con un successo il Club Italia Crai che combatte alla pari con la Bosca San Bernardo Cuneo, ma alla fine si arrende alla rimonta delle piemontesi che vincono con il punteggio di 3-2 (20-25, 23-25, 25-13, 25-22, 16-14).