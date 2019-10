Coppa del Mondo di Volley: Italia-Giappone 0-3, esordio da incubo. Azzurri travolti a Fukuoka

Esordio da incubo per l’Italia nella Coppa del Mondo 2019 di volley maschile, manifestazione che si protrarrà fino al 15 ottobre (partecipano 12 squadre che si affrontano tra loro con modalità round robin). Gli azzurri sono stati travolti dal Giappone per 3-0 (25-17; 25-19; 25-21) nel primo match del prestigioso torneo che si disputa nel Sol Levante (a differenza delle precedenti edizioni non vengono messi in palio dei pass olimpici), la nostra Nazionale è stata in partita soltanto nel terzo set e ha subito una sonora lezione da parte dei padroni di casa.

Il CT Chicco Blengini ha dovuto fare a meno di big come Ivan Zatysev, Osmany Juantorena, Simone Giannelli che sono rimasti a casa e si è presentato in Estremo Oriente con tanti giovani e la novità Dick Kooy ma il debutto è letteralmente da dimenticare, tra l’altro contro un avversario tutt’altro che imbattibile anche se supportato dal caloroso pubblico di Fukuoka.

L’Italia, che settimana scorsa era stata eliminata dalla Francia ai quarti di finale degli Europei, si è affidata allo schiacciatore Dick Kooy (11 punti per l’olandese naturalizzato per matrimonio, oggi ha debuttato ufficialmente con la casacca azzurra) e all’opposto Gabriele Nelli (12 punti) che ha però attaccato col 30%. Ha deluso anche il giovane martello Daniele Lavia (7), al centro Roberto Russo (4) e Matteo Piano (1) che nel terzo set è stato sostituito da Davide Candellaro (3), Riccardo Sbertoli in cabina di regia e Fabio Balaso il libero. Il Giappone è stato letteralmente preso per mano da Yuki Ishikawa (19 punti per l’attaccante di Padova) e da Yuji Nishida (16). Gli azzurri torneranno in campo domani (ore 08.00) per affrontare gli USA.

La cronaca del match

Giappone subito in fuga in avvio di primo set: due aces, un diagonale di Nishida, un mani out di Fukuzawa e gli errori di Nelli e Piano per il 6-1. L’Italia ha un sussulto col vincente di Nelli e l’ace di Lavia (7-10), ma un muro di Yamauchi e un ace di Nishida rispediscono indietro gli azzurri (11-16). Due vincenti di Ishikawa e l’attacco di Fukuzawa valgono il 20-13 per i padroni di casa che controllano la situazione e chiudono col primo tempo di Yamauchi.

Prime battute equilibrate nella seconda frazione ma i nipponici sono più tonici e piazzano l’allungo con tre punti consecutivi di Ishikawa, una parallela di Nishida e il muro di Onodera (11-6). Ishikawa e Nishida sono scatenati e doppiano gli azzurri (14-7). I ragazzi di Blengini hanno una reazione di orgoglio: mani-out di Russo, contrattacco e ace di Lavia, muro di Russo per il 16-19. Il Giappone non trema, Ishikawa è indemoniato e regala il 2-0 ai Samurai.

Kooy alza il livello del suo gioco in avvio del terzo parziale, poi due muri di Candellaro valgono il 6-3. Il Giappone pareggia a quota sei in un amen col pallonetto di Ishikawa, un muro su Lavia e un ace. Si procede punto a punto fino al 15-15 poi i nipponici mettono la freccia con un ace, un’invasione di Nelli e una pipe di Ishikawa (19-15). I ragazzi di Blengini recuperano un break approfittando di due errori avversari e il muro di Candellaro vale il -2 (18-20), l’inseguimento è vano e i padroni di casa chiudono i conti col muro di Ishikawa su Nelli.