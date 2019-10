Arriva la quarta vittoria per l’Italia nella Coppa del Mondo 2019 di volley maschile, la nostra Nazionale ha sconfitto l’Australia per 3-0 (30-28; 25-13; 25-22) e sale momentaneamente al quinto posto in classifica in attesa dell’impegno della Russia che sarà proprio il prossimo avversario degli azzurri (domani mattina, ore 08.00). A Hiroshima (Giappone) i ragazzi del CT Chicco Blengini hanno ottenuto un successo importante nel prestigioso torneo internazionale, utile per dare seguito all’affermazione ottenuta ieri contro l’Egitto: buoni sprazzo di gioco da parte del nostro sestetto che sta cercando di ingranare dopo le sconfitte contro Giappone, USA e Polonia maturate in avvio di competizione e che hanno compromesso la rincorsa verso il podio.

Oggi è stato decisivo il servizio (ben 10 aces contro i 2 avversari), a fare la differenza ci ha pensato il solido opposto Gabriele Nelli (19 punti, 3 aces), doppia cifra anche per il centrale Simone Anzani (11, 3 aces) e per lo schiacciatore Dick Kooy (10) tutti ben imbeccati dal regista Riccardo Sbertoli (4). Il secondo martello era Oleg Antonov (7) che già nel corso del primo set ha sostituito Oreste Cavuto, Matteo Piano il secondo centrale, Fabio Balaso il libero. All’Australia non sono bastati Curtis Stockton (17) e Luke Smith (10).

LA CRONACA DELLA PARTITA:

Nel primo set gli azzurri partono bene (3-0, ace di Kooy) e rimangono avanti di un break con Nelli (6-4) ma un paio di sbavature di Kooy permettono all’Australia di volare sul +3 (7-10). Le due squadre sbagliano molto in attacco (13-16) poi un sontuoso Nelli con due vincenti e un ace di Sbertoli firmano il pareggio a quota 17. Inizia una lunghissima fase punto a punto che porta fino ai vantaggi, l’Italia ha ben cinque set-point non consecutivi ma vengono annullati prima che Nelli non decida di chiudere i conti con due staffilate delle sue.

La seconda frazione si risolve in partenza: muro di Anzani e ace di Sbertoli, primo tempo del centrale, stoccata di Antonov e ace di Nelli per il 7-3. Sbertoli e Anzani creano un solco importante (11-6), Kooy si fa vedere con muro e ace (16-8). Finale di pura amministrazione, chiudono due bombe di Lavia e un muro di Sbertoli.

Il terzo set procede in grandissimo equilibrio fino al 18-18, poi Antonov sbaglia un contrattacco e Stockton trova l’ace (18-20). L’australiano sbaglia però il servizio successivo e Nelli timbrante il vincente del 20-20, altro errore degli oceanici e a seguire l’ace di Anzani (22-20). Nelli prende per mano l’Italia, si scatena con altri due missili dei suoi e gli azzurri vincono.