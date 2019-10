Terza vittoria per l’Italia nella Coppa del Mondo 2019 di volley maschile, a Hiroshima (Giappone) gli azzurri hanno sconfitto l’Egitto per 3-0 (25-19; 25-21; 25-22) e si sono portati momentaneamente al sesto posto in classifica in attesa degli incontri di Argentina e Iran che potrebbero operare il controsorpasso. Siamo a metà torneo (mancano cinque giornate), la nostra Nazionale non ha praticamente più velleità di podio ma imporsi contro i Faraoni era importante per il morale e per proseguire il proprio percorso di crescita in una manifestazione dove sono i giovani a essere grandi protagonisti.

Ottima prestazione da parte dello schiacciatore Dick Kooy (18 punti, 3 aces) e dell’opposto Gabriele Nelli (17, 3 aces), doppia cifra anche anche per l’altro martello Oreste Cavuto (11) che ormai sembra essere preferito a Daniele Lavia. Preziosa regia di Riccardo Sbertoli, al centro Davide Candellaro (7) e Matteo Piano (2), Fabio Balaso il libero. Tra le fila della compagine africana, presentatasi all’incontro con due vittorie alle spalle, nessun uomo in doppia cifra: i migliori sono stati Ahmed Shafik (9) e Abdelrahamn Seoudy (6).

Nel primo set l’Italia è scappata subito via con gli attacchi di Kooy e Nelli (12-6), poi ha commesso qualche errore di troppo e si è fatta rimontare fino al pareggio a quota 15, successivamente due muri consecutivi sono valsi un nuovo allungo (19-15) e poi ci hanno pensato Cavuto e Kooy a chiudere i conti. Nella seconda frazione l’Egitto scappa anche sul +6 (13-7) ma gli azzurri non mollano, accorciano con due aces di Kooy e il vincente di Nelli (13-14), impattano con i colpi di Nelli (16-16) e poi è Candellaro a firmare il break con primo tempo e muro (23-20) prima della chiusura favorevole. Due aces di Nelli e il muro di Piano creano il solco decisivo in apertura di terza frazione (9-4), l’Egitto si riavvicina fino al -1 (14-13), poi ci pensano poi Kooy e Cavuto a fare la differenza nel momento più difficile (20-17), prima dell’attacco vincente di Kooy che consegna la vittoria.