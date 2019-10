L’Italia ottiene la quinta vittoria nella Coppa del Mondo 2019. Un successo di cuore, grinta e carattere per gli azzurri, che rimontano due set di svantaggio all’Iran e si impongono al quinto set. Un 3-2 (25-27, 27-29, 30-28, 25-17, 15-13) dopo una fantastica battaglia, con la squadra di Chicco Blengini che non ha mai mollato e alla fine è riuscita ad ottenere una vittoria che le permette di consolidare il sesto posto in classifica.

La cronaca della partita

Primo set – Buon inizio degli azzurri in particolare con Cavuto e Nelli (4-2). Il muro di Anzani porta gli azzurri sul +4, ma comincia la rimonta dell’Iran, che trova il vantaggio con l’ace di Ali Shafiei. Si gioca punto a punto, con Sbertoli che porta l’Italia sul +2 (20-18). La squadra di Blengini ha due set point sul 24-22, ma non riesce a sfruttarli e successivamente l’Iran trova la rimonta e conquista il set per 27-25 con il punto di Ali Shafiei.

Secondo set – Gli azzurri risentono del set perso e l’Iran scappa sul 3-0. L’Italia reagisce e ritrova la parità, continuando in una lotta punto a punto. L’ace di Ali Shafiei vale il 15-12, ma nuovamente arriva la reazione degli azzurri, che si portano avanti con Kooy. Come nel primo set l’Italia ha ancora due set (24-22), ma nuovamente l’Iran riesce ad annullare tutto, complice anche il muro subito da Nelli. E’ un finale super combattuto e viene vinto dagli iraniani per 29-27.

Terzo set – Inizio equilibrato, con gli iraniani che allungano poi sul 9-6 grazie ad un’invasione del muro azzurro. Purtroppo un’altra invasione di Lavia fa toccare il +6 (14-8) all’Iran, che sembra in pieno controllo e vicinissimo alla vittoria. L’Italia si affida a Nelli e alla squadra di Blengini riesce a recuperare fino al 21-21. Gli azzurri annullano ben tre match point e alla fine è Kooy, autore di una difesa incredibile sul 25-24, a mettere a terra il pallone del 30-28.

Quarto set – Buon avvio dell’Italia con Sbertoli e Lavia. Il muro di Russo firma il +3 (10-7), poi uno scatenato Anzani fa volare gli azzurri sul 13-8. La squadra di Blengini gioca bene ed è in pieno controllo del match. L’ace di Kooy vale l’allungo sul +8 (19-11) ed alla fine gli azzurri chiudono sul 25-17 con il punto di seconda di Sbertoli.

Quinto set – Grande equilibrio e battaglia ad inizio quinto set. Si arriva sul 10-10 e poi ancora 13-13. Kooy ottiene il match point grazie ad una splendida pipe e poi arriva la chiusura dell’Italia, che festeggia una strepitosa vittoria in rimonta.