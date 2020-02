Coppa Italia, Busto Arsizio vince il derby con Monza (3-0) e raggiunge Conegliano in finale

La Unet e-Work raggiunge Conegliano nella finale più attesa della Coppa italia 2020 tra le prime due forze del campionato, battendo 3-0 Monza. La Saugella non ha a disposizione Meijners e getta nella mischia Di Iulio in regia, decisiva mercoledì scorso a Monza, Busto Arsizio invece può contare su tutta la squadra e gioca una partita di grande continuità con Orro ottima direttrice d’orchestra, Herbots e Lowe terminali offensivi micidiali su palla alta e Washington che si conferma tra le migliori centrali al mondo. Risultato: 3-0 per le padrone di casa, più efficaci in battuta e in attacco e meno fallose in tutti i fondamentali.

In avvio di gara sembra di rivedere il film precedente. Busto Arsizio affonda il coltello nella piaga di un Monza che fatica a trovare i riferimenti senza Meijners. La Unet E-Work difende e contrattacca con grande efficacia e vola sul 15-11 prima e sul 20-13 poi. Monza fatica a reagire e crolla sotto i colpi di Herbots e Lowe che non lasciano scampo alle rivali fino al 25-16 che, come Conegliano qualche ora prima, lancia benissimo la volata delle padrone di casa.

Nel secondo set Parisi si affida a Skorupa in regia e nel ruolo di opposta ad Ortolani che prova a scuotere le sue ma fin dalle prime battute, seppure in campo ci sia equilibrio, si percepisce come Busto abbia un altro ritmo. La squadra di Lavarini prende un buon vantaggio nella parte centrale del set grazie alle giocate di Washington e Lowe e, avanti 17-14, procede con questo vantaggio fino alla fine del set che la squadra di casa vince 25-21 grazie al muro su Ortolani.

Anche in avvio del terzo set Monza ci mette tutta la buona volontà per creare qualche grattacapo a Busto che non fa una piega, lascia che le onde si normalizzino e pizza il break che le regala il vantaggio di 16-12. Entra Squarcini e, con due ace consecutivi, rimette in carreggiata le monzesi (16-15). Un attacco di prima intenzione di Orro rimanda indietro le ospiti che pareggiano però a quota 18. Busto piazza un’altra sgasata con Lowe per il 23-19 ed è proprio la statunitense a trovare il mano out da zona 2 che, al terzo tentativo, regala la finale alle padrone di casa: 25-22. Lowe top scorer del match: 14 punti per lei, mentre è Plummer la miglior realizzatrice della squadra monzese è Plummer con 10 punti.