Coppa Italia: Civitanova vince in rimonta al tie-break contro Trento

Favolosa vittoria in rimonta di Civitanova contro Trento al tie-break (15-25 25-20 25-16 25-21 15-12) nella prima semifinale di Coppa Italia di volley 2020. Prestazione da urlo di Kamil Rychlicki autore di ben 22 punti. Sugli scudi anche Robertlandy Simon e Osmany Juantorena capaci di mettere a referto rispettivamente 17 e 14 punti. Tra i dolomitici migliore in campo Srecko Lisinac che ha messo a segno 20 punti.

Inizio di match decisamente equilibrato con Anzani (3) che con il mani fuori risponde al bolide di Vettori (4-4). L’attacco al di sopra delle mani del muro di Lisinac e il monster block di Vettori (14) stampato in faccia a Leal (14) valgono il primo break del parziale a favore dei dolomitici (10-6). Nonostante il vantaggio Trento continua ad attaccare con grande vigore e precisione. Gianelli serve un cioccolatino che Cebulj scarta tirando un pipe precisissima (17-9). Leal prova a guidare la rimonta dei padroni di casa con un mani fuori (13-19). I ragazzi di coach Lorenzetti sono attenti silenziando le offensive dei marchigiani e con il fantastico ace di Lisinac chiudono il set 25-15.

Il secondo parziale inizia così come si era chiuso il primo ovvero con Trento attenta in difesa e inarrestabile in attacco. Russell prende bene il tempo sul servizio di Giannelli e sfonda il muro di Anzani (5-3). I padroni di casa provano a rientrare ma le percentuali in ricezione dei dolomitici sono elevatissime e grazie a Lisinac salgono fino al 12-6. Il punto di riferimento per i marchigiani è ancora Leal che prova a scuotere i suoi ma Russell (17) gli risponde immediatamente con una pipe (17-12). Improvvisamente le certezze dei ragazzi di Lorenzetti si sgretolano e il muro di Bieniek su Vettori riporta in scia i marchigiani (19-18). A questo punto i fuoriclasse di Trento si prendono la scena. L’ace di Cebulj, il muro di Giannelli e il primo tempo di Lisinac fissano il punteggio sul 25-20.

Pronti via nel terzo e Civitanova trova un parziale di 7-2 chiuso dalla fantastica parallela di Rychlicki. Trento cerca di rientrare e con il bolide di Cebulj (11) trova il 12-9. Sale in cattedra Juantorena che trova ben tre punti consecutivi e fissa il parziale sul 17-12. A questo punto i dolomitici perdono le misure in attacco e i padroni di casa possono allungare con Simon che tira una bomba dal centro imprendibile (21-14). Ai ragazzi di Fefè De Giorgi non resta che controllare e chiudere 25-16.

Il quarto set inizia con Civitanova che allunga prepotentemente grazie al monster block di Simon su Cebulj (6-2). Russell guida la rimonta di Trento che trova il pareggio (8-8). Il match continua sui binari dell’equilibrio e al muro di Lisinac risponde il pallonetto di Kovar (13-13). Nella seconda parte del parziale Trento perde nuovamente le misure e Simon con un gran muro su Lisinac mette a referto il 19-16. I padroni di casa diventano praticamente incontenibili e dilagano nel finale portando a casa il secondo set con il punteggio di 25-21.

Tie-break estremamente equilibrato. Rychlicki firma il primo parziale a favore di Civitanova (5-3). L’errore al servizio di Simon seguito dall’ace di Lisinac riportano i dolomitici in parità (5-5). Nessuna delle due squadre riesce a prendere il sopravvento, gran primo tempo di Russell al quale risponde la bomba di Russell (9-9). A questo punto la tensione comincia a condizionare il gioco, Russell sbaglia il servizio e a seguire il muro pauroso di Cebulj su Juantorena che vale il 12-12. A decidere la partita l’errore in diagonale di Vettori e il monster block di Juantorena (15-12).