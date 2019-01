Coppa Italia donne: andata quarti di finale. Conegliano e Novara a valanga

Questa sera si sono disputate tre partite valide per l’andata dei quarti di finale della Coppa Italia 2019 di volley femminile. Dopo il successo di Scandicci contro Firenze nell’anticipo di ieri, oggi sono arrivate le nette vittorie di Novara e Conegliano che si sono imposte per 3-0 sui campi di Cuneo e Monza: le due grandi favorite della vigilia hanno ipotecato la qualificazione alla Final Four visto che dovranno vincere un solo set nel match di ritorno, in caso di ko per 0-3 si disputerà il golden set di spareggio.

Conegliano ringrazia l’indemoniato opposto Samanta Fabris (21 punti) e la schiacciatrice Kimberly Hill (15): la croata e la statunitense sono state assolute protagoniste, ben chiamate in causa da Johanna Wolosz che ha saputo sfruttare anche il gioco delle centrali Robin De Kruijf e Anna Danesi (6 punti a testa), Miriam Sylla ha messo a segno cinque punti. Monza non è praticamente mai stata in partita, non è minimamente riuscita a porre resistenza nei confronti delle Campionesse d’Italia ed è crollata nonostante i 10 punti di Serena Ortolani.

Novara ha lasciato soltanto le briciole al malcapitato Cuneo, le detentrici del trofeo erano memori del ko nel derby di campionato dello scorso Santo Stefano e sono scese in campo decisamente più concentrate. La capolista della Serie A1 ha dominato nei primi due set e poi nel terzo parziale ha contenuto il disperato tentativo di rimonta delle avversarie. Paola Egonu (20 punti, 3 muri) e compagne hanno mostrato i muscoli rispettando i favori del pronostico e possono affrontare la sfida di domenica pomeriggio con più tranquillità, il pass per gli atti conclusivi di Verona sembra ormai essere in cassaforte.

Decisamente più combattuto il derby lombardo tra Casalmaggiore e Busto Arsizio. Le Farfalle hanno espugnato il PalaRadi di Cremona per 3-1, il quarto set è stato punto a punto e le padrone di casa hanno sognato di trascinare la contesa al tie-break ma le biancorosse sono state più ciniche e hanno ottenuto un vantaggio importante in vista del ritorno al PalaYamamay in programma lunedì. Alessia Orro ha saputo sfruttare egregiamente le attaccanti Kaja Grobelna (17 punti), Alessia Gennari (15), Flo Meijners (13), doppia cifra per Martina Samadan (12) e cinque muri per Sara Bonifacio. Le ragazze in rosa si sono dovute inchinare nonostante le 23 marcature di Polina Rahimova e le 18 di una ormai pienamente ritrovata Caterina Bosetti.

Di seguito tutti i risultati dettagliati dei quarti di finale della Coppa Italia 2018-2019 di volley femminile:

Bosca San Bernardo Cuneo vs Igor Gorgonzola Novara 0-3 (12-25; 16-25; 22-25)

Il Bisonte Firenze vs Savino Del Bene Scandicci 1-3 (18-25; 25-18; 16-25; 22-25), giocata ieri

Pomì Casalmaggiore vs Unet E-Work Busto Arsizio 1-3 (25-18; 17-25; 23-25; 24-26)

Saugella Team Monza vs Imoco Volley Conegliano 0-3 (23-25; 13-25; 19-25)