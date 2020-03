Coronavirus: la Vero Volley Monza trasforma il suo palazzetto in un centro aiuti

Anche il Consorzio Vero Volley si schiera in prima linea sul fronte dell'emergenza Coronavirus. E lo fa mettendo a disposizione il palazzetto di Monza dove, fino a poche settimane fa, giocava le sue partite casalinghe ufficiali. Due aree dell'impianto, infatti, sono state trasformate in altrettanti centri aiuti. Una è stata adibita a centro di distribuzione di mascherine: "un gruppo di industriali brianzoli - si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale - si è fatto carico delle richieste di presidi per gli operatori acquistando e donando 30mila mascherine chirurgiche, accogliendo e sostenendo, così, le necessità della Protezione civile e delle case di riposo di Monza. L'altra ala del palazzetto è invece diventato un laboratorio per la sperimentazione delle maschere da snorkeling (donate da Decathlon) "da utilizzare come presidio per l'iniziale insufficienza respiratoria in corso di infezione da Covid".

