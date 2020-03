Coronavirus, rimandata la VNL 2020

Non c’è da stupirsi se anche la pallavolo è stata colpita dalla decisione di rimandare a tempi migliori uno dei maggiori tornei internazionali, la VNL 2020. Le date previste per la prima tappa del la VNL femminile erano quelle del 19-21 maggio, in Brasile, Olanda, Italia e Cina, mentre si sarebbe dovuto giocare in Cina, Polonia, Germania e Stati Uniti dal 21 al 24 maggio per la VNL maschile.

La prestigiosa Volleyball Nations League, deve dunque farsi da parte come tanti altri tornei di primo piano, a partire dai tanti campionati nazionali sospesi nel mondo. Anche quello turco, dopo diverse polemiche è infine stato fermato in attesa che l’emergenza passi.

Tornando al comunicato ufficiale della Federazione Internazionale di Pallavolo (FIVB), si legge che l’obiettivo primario dell’organizzazione è quello di salvaguardare la salute non solo degli atleti, ma anche dei tifosi e di tutti coloro che sono coinvolti nel settore. Non è stata di certo una decisione facile da prendere, ma piuttosto una scelta sofferta ma doverosa.

Tra l’altro, proprio perché molto campionati sono stati sospesi, la FIVB ha considerato che fosse necessario permettere prima la naturale conclusione di tali campionati, per poi acconsentire allo svolgimento della VNL.

Non c’è ancora una nuova data certa per la VNL 2020, ma si sa che dovrebbe svolgersi dopo i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. E come sappiamo, le Olimpiadi stesse sono in bilico. Insomma, al momento non c’è nulla di certo se non che il torneo è rimandato.

Anche il beach volley è stato colpito dalla decisione di rimandare alcuni eventi: al momento solo la tappa australiana di Coolangatta Beach, nella Gold Coast, in programma dal 18 al 22 marzo e quella di Cancun, in Messico, che doveva svolgersi dal 24 al 29 marzo, sono state rimandate.