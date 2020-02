Coronavirus: rinviate Conegliano-Cuneo, Busto Arsizio-Bergamo e altre tre gare

Il Governo ha ordinato la sospensione dell’attività sportiva, di qualsiasi livello, in Lombardia, Veneto e Piemonte, a causa della diffusione del coronavirus: negli ultimi due giorni si sono registrati oltre 100 casi in queste tre Regioni e sono purtroppo morte due persone. Cosa comporta questo provvedimento per quanto riguarda la pallavolo?

Saltano cinque partite valide per la ventesima giornata della Serie A1 femminile: Conegliano-Cuneo, Busto Arsizio-Bergamo, Brescia-Perugia, Novara-Caserta e Chieri-Filottrano. Le prime due squadre della classifica (Conegliano e Busto Arsizio) non scenderanno dunque in campo di fronte al proprio pubblico, avremo un turno dimezzato visto che si giocherà soltanto Firenze-Scandicci. In Serie A2 rinviata anche Eurospin Ford Sara Pinerolo-Lpm Bam Mondovì sempre per quanto riguarda la regione Piemonte. Quando verranno recuperati gli incontri cancellati? Le date in calendario non sono moltissime, soprattutto per le Pantere che hanno un calendario fittissimo a causa della Champions League.

Si giocherà regolarmente Civitanova-Perugia, la Finale della Coppa Italia maschile in programma alla Unipol Arena di Bologna. Naturalmente non scende in campo la SuperLega visto che si assegna il trofeo nel capoluogo emiliano. Sospesa tutta l’attività dilettantistica e giovanile in Lombardia, Veneto e ora anche in Piemonte.

stefano.villa@oasport.it