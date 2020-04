Dal nostro partner OAsport.it

Non c’è accordo sul taglio degli stipendi ai pallavolisti. La trattativa tra le giocatrici e la Lega femminile era già saltata qualcuno giorno fa, quella maschile è naufragata ieri come ha riportato la Gazzetta dello Sport. Il tavolo comune è sfumato, resta una distanza tra Lega/Società e i giocatori: l’incontro tra l’amministratore delegato Massimo Righi, i legali, i procuratori e i rappresentati dei giocatori (Dragan Travica, capitano di Padova, e Daniele Sottile, capitano di Cisterna) ha dato una fumata nera: le società puntavano a un taglio del 30% degli ingaggi, gli atleti miravano invece al 20% più un 5%da spalmare nella prossima stagione ma soltanto sopra il minimo di 20000 euro annui per la SuperLega.

Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali ma, come anticipa la rosea, domani il tutto dovrebbe essere messo nero su bianco. Ora si potrebbe passare a una trattativa diretta tra club e giocatori, una procedura che potrebbe mettere maggiormente in difficoltà gli atleti con stipendi meno importanti ma attenzione anche a possibili vie legali.

CEV Champions League Quali squadre italiane parteciperanno alle coppe europee 2020-2021? Scenari e ipotesi DA 6 ORE

Nel frattempo arrivano buone notizie sul fronte europeo perché la CEV, dopo aver dichiarato conclusa la stagione continentale senza la disputa della fase finale delle varie Coppe, ha previsto una serie di misure di sostentamento: 11,5 milioni di euro a beneficio delle parti interessate della CEV, questa quota comprende anche l’80% del montepremi non ancora assegnato per Champions League, CEV Cup, Challenge Cup che finirà dunque anche nelle tasche di alcune compagini italiane. C’è però un po’ di rammarico perché Civitanova, Perugia, Trento, Conegliano, Novara, Scandicci potevano puntare al maxi-premio di 500mila euro previsto per il successo finale.

stefano.villa@oasport.it

Play Icon WATCH Bruninho e Chirichella ricordano la Champions 2019: noi vi aspettiamo lunedì alle 12:30 00:01:21

Play Icon

Pallavolo Bruninho e Chirichella ricordano la Champions 2019: noi vi aspettiamo lunedì alle 12:30 DA 7 ORE