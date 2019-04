Davide Gardini rivelazione dell’anno negli USA: il figlio d'arte è pronto per la Nazionale

Davide Gardini è stato premiato come “freshman of the year” cioè rivelazione dell’anno del campionato riservato ai college statunitensi. Lo schiacciatore ha indossato la casacca della Brigham University, durante l’anno è stato premiato per ben tre volte come miglior giocatore della settimana e al termine della stagione ha ricevuto l’ambito riconoscimento. Il 20enne, che si è trasferito a Provo (nella Salt Lake Valley, USA) per affrontare questo percorso scolastico e sportivo, si è messo in mostra con tutti i suoi colpi ed è cresciuto molto tecnicamente in un Ateneo dove sono emersi anche i fratelli Sander, Benjamin Patch e Jake Langlois.

Il figlio d’arte era reduce da quattro anni col Club Italia e dopo aver preso il diploma è voluto volare negli States per affrontare questa nuova sfida. Ha giocato da titolare e da più parti sono giunti complimenti per il veneto figlio di Andrea che vinse tutto con la nostra Nazionale. Il giovane Gardini potrebbe davvero essere il nome nuovo per l’Italia che ha delle difficoltà importanti in banda, il CT Chicco Blengini potrebbe dargli una chance convocandolo per la Nations League.