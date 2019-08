Doping, campionessa olimpica cinese di volley sospesa per 4 anni

Una delle giocatrici campionesse olimpiche della Cina del volley nel 2016 è stata sospesa per quattro anni per doping, essendo stata trovata positiva all'EPO. Lo ha detto l'agenzia nazionale antidoping cinese (Chinada). Yang Fangxu, 24 anni, è stata trovata positiva lo scorso agosto all'EPO in un test e salterà le Olimpiadi di Tokyo 2020, dove le cinesi proveranno a difendere il loro titolo.