Doppio inno per Nicole Koolhaas: a voce e col linguaggio dei segni, un gesto per la sorella sorda

Nicole Koolhaas è la centrale dell’Olanda, l’abbiamo vista nell’impresa delle nostre Ragazze Terribili della pallavolo che proprio battendo le Orange, hanno conquistato il pass per Tokyo 2020. Ma il punto non è questo.

Pensando a quel match, bisogna tornare indietro, all’inizio della partita, prima che le azzurre vincessero 3-0.

Durante l’inno nazionale infatti, Nicole Koolhaas ha cantato l’inno nazionale in una doppia versione: con la voce, per i valori della sua patria; con il linguaggio dei segni, per sua sorella. Sì perché la giocatrice, in quella gara come in tutte quelle che la vedono protagonista con la maglia della nazionale, ha voluto rendere parte di quel momento così significativo anche sua sorella sorda, che non si perde un match dagli spalti.

" All’inizio era difficile cantare l’inno in entrambi i modi, anche se conosci tutti i segni... è comunque differente. Lei non c’era la prima volta, c’era la seconda ed è stato un momento speciale. Mia sorella stava cantando con me! Lo faccio per lei, lo faccio per le persone sorde davanti alla tv. Così tutti possono cantare l'inno con noi "

Un gesto che scalda il cuore, bellissimo e commovente che ancora di più evidenzia l’amore tra le sorelle Koolhaas!