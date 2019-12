Earvin Ngapeth ancora nei guai, accusato di molestie sessuali in Brasile

Torna a far parlare di sè, Earvin Ngapeth e, ancora una volta, non per fatti legati alla pallavolo bensì per altri guai con la giustizia. Nel 2015 infatti, il pallavolista era era stato arrestato in Francia per aver aggredito il conducente di un treno, ai tempi di Modena aveva investito due pedoni fuori dal palazzetto della società emiliana e oggi, lo schiacciatore francese è accusato di molestie sessuali.

Le accuse arrivano da Belo Horizonte, Brasile, dove il giocatore dello Zenit-Kazan era impegnato al Mondiale per Club (vinto poi dalla Lube Civitanova) da una 29enne che sostiene che Ngapeth le avrebbe toccato il sedere.

Per Ngapeth però si sarebbe trattato solamente di un malinteso: il pallavolista avrebbe scambiato la donna per una delle ragazze che stava passando la serata con lui e altri giocatori e solo per quello avrebbe allungato le mani, perché a detta sua, in Francia sarebbe “un’abitudine”. Poi, una volta resosi conto dell’errore, si sarebbe scusato con la 29enne e il suo fidanzato ma lei parrebbe non aver accettato le scuse del francese, anzi. Ha chiamato le forze dell’ordine, e Ngapeth è stato prima arrestato e poi rimesso in libertà.

Dopo il Mondiale per Club, lo Zenit è ripartito per la Russia e adesso spera di essere raggiunto, senza problemi, anche da Earvin Ngapeth.