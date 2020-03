Eleonora Lo Bianco non dimentica Bergamo e mette all'asta le sue divise per beneficenza

Anche Eleonora Lo Bianco si unisce a chi è in prima linea per la lotta al coronavirus. L'ex pallavolista azzurra, infatti, ha deciso di mettere all'asta tutte le maglie in suo possesso della Nazionale e della Foppapedretti Bergamo, con l'intenzione di devolvere l'intero ricavato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, pesantemente colpito nelle ultime ore dall'incredibile mole di lavoro per l'emergenza da Covid-19.

" Non so ancora quali, perché tutti i cimeli li tengo a Omegna, ma sicuramente un paio di divise da gioco le ho e le metto a disposizione. Quando ho visto le immagini delle bare scortate dall’esercito, ho sentito un tuffo al cuore, una tristezza incredibile per una città che mi ha dato tantissimo. Ed è stato quasi naturale pensare a fare qualcosa per Bergamo e per i bergamaschi, da qui l’idea dell’asta. [Eleonora Lo Bianco] "

Eleonora Lo Bianco è di Borgomanero, provincia di Novara, ma a Bergamo ha vissuto sicuramente i momenti migliori della sua carriera di pallavolista, giocando prima dal 2005 al 2011, poi il ritorno dal 2015 al 2017. Con la Foppapedretti, la palleggiatrice ha vinto ben 3 volte la Champions League (2007, 2009 e 2010), due Scudetti (2006 e 2011) e 3 Coppe Italia (2006, 2008 e 2016).

Per fare un'offerta basta recarsi sulla pagina facebook dell'Associazione Kenzio Bellotti dove verranno messo all'asta le divise di Eleonora Lo Bianco.