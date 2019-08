Europei 2019: Italvolley femminile inizia l'avventura, esordio abbordabile col Portogallo

L’Italia è pronta per il proprio debutto agli Europei 2019 di volley femminile, questo pomeriggio (ore 17.30) le azzurre scenderanno in campo all’Atlas Arena di Lodz (Polonia) per affrontare il Portogallo nell’incontro d’apertura della rassegna continentale. La nostra Nazionale si presenta all’appuntamento come una delle candidate per la conquista del trofeo, le azzurre hanno tutte le carte in regola per inseguire la medaglia d’oro a dieci anni di distanza dall’ultimo sigillo (che curiosamente arrivò proprio a Lodz) ma il cammino si preannuncia estremamente complicato, irto di ostacoli e di avversarie di qualità come Serbia, Russia, Olanda, Turchia. Le ragazze del CT Davide Mazzanti sono reduci dall’eccezionale torneo di Catania dove hanno conquistato la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e potranno giocare con un po’ di leggerezza visto che hanno già raggiunto il più importante obiettivo stagionale ma a questo punto c’è il sogno di battagliare per lo scettro continentale.

" Siamo motivatissimi, sin da inizio stagione disputare un bell’Europeo era tra i nostri obiettivi. Ci arriviamo bene e dobbiamo gestire solo alcune situazioni fisiche, ma è tutto sotto controllo. Le ragazze hanno tanta carica e il fatto di aver già ottenuto la qualificazione olimpica ci ha regalato una dose ulteriore di energie. Sono soddisfatto dell’ultimo periodo di lavoro a Roma, ho visto cambiare alcune situazioni tecniche con una velocità incredibile. Le ragazze hanno questa capacità fuori dal normale, è un po’ una loro caratteristica, quella di tirare fuori le qualità nel brevissimo periodo. Credo che le partite della fase a gironi saranno fondamentali per consolidare il nostro ritmo di gioco. Per quanto riguarda le avversarie, conosciamo Belgio e Polonia, mentre le altre saranno da scoprire e acquisiremo informazioni su di loro con il passare delle gare. Nell’Europeo 2017, più che il risultato, il rammarico è stato quello di non aver espresso la pallavolo che avevamo mostrato al Grand Prix. Questa seconda occasione vogliamo viverla al massimo. A mio avviso la squadra ha ancora margine di crescita rispetto alle partite di Catania: le ragazze nel torneo preolimpico sono state bravissime, ma possiamo limare tante cose. Sarà fondamentale crescere nel corso della manifestazione. [Davide Mazzanti, ct Italia, 22/8/2019] "

La marcia incomincia contro un avversario davvero molto modesto, le lusitane sono alla loro prima storica apparizione in questa kermesse e non hanno particolari velleità: è una compagine formata sostanzialmente da semidilettanti ad eccezione dell’opposto Julia Kavalenka e della schiacciatrice Marta Hurst che giocano nella nostra Serie A tra Cuneo e Olbia, per il resto tanto cuore ma poca tecnica, non ci sono i mezzi per impensierire l’Italia che sulla carta dovrebbe avere vita abbastanza facile. Le vice campionesse del mondo vogliono incominciare con il piede giusto e puntano a una vittoria rapida, agevole e concreta per guardare con ottimismo ai prossimi incontri (Belgio e Polonia saranno test ben più probanti nella rincorsa verso il primo posto nel girone).

" Nel gruppo c’è tanta voglia di scendere in campo e dare il massimo per andare il più avanti possibile. La squadra ha la grande consapevolezza che può ottenere un risultato importante e il fatto di aver staccato il pass olimpico ci può dare una marcia in più. Siamo soddisfatte della nostra estate e la speranza è di continuare su questa strada. Nel corso della fase a gironi affronteremo delle avversarie con caratteristiche molto diverse, ma quello che più conta è riuscire a imporre il nostro modo di essere, esprimere la nostra pallavolo e ogni partita compiere un passo in avanti. Da diversi anni sono in nazionale e poter vivere l’atmosfera che si respira in queste competizioni è sempre qualcosa di molto emozionante. [Cristina Chirichella, capitano Italia, 22/8/2019] "

Le azzurre, che due anni si fermarono ai quarti di finale della competizione, cercheranno di sfoderare tutto il loro potenziale nei vari fondamentali: sarà sufficiente un po’ di attenzione e un attacco concreto per annichilire le lusitane che non hanno esperienza internazionale e non sono in possesso dei mezzi giusti per battagliare alla pari. Probabilmente Mazzanti potrebbe anche fare ruotare le giocatrici a sua disposizione per verificare alcuni schemi tattici ed effettuare delle valutazioni in vista dei prossimi match anche se sulla carta dovrebbe giocare la formazione titolare con Paola Egonu opposto, Ofelia Malinov in cabina di regia, Miriam Sylla e Lucia Bosetti di banda, Cristina Chirichella al centro affiancata da Anna Danesi o Raphaela Folie, Monica De Gennaro il libero.