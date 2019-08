Europei 2019: le convocate dell'Italia per il raduno, confermata la squadra del preolimpico

Dopo aver conquistato la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’Italia tornerà in collegiale per prepararsi agli Europei 2019 di volley femminile che si disputeranno tra Polonia, Turchia, Ungheria, Slovacchia dal 23 agosto all’8 settembre. Le ragazze del CT Davide Mazzanti, reduci da un breve periodo di vacanza, si ritroveranno il 13 agosto al Centro Giulio Onesti di Roma dove rimarranno fino al 18 agosto. Non ci sono novità rispetto alla rosa che ha strappato il pass a cinque cerchi, sono state confermate 13 giocatrici mentre Sylvia Nwakalor sarà impegnata alla Gloria Cup con la Nazionale B (15-17 agosto ad Antalya contro Serbia, Turchia, Croazia).

Le convocate per il raduno

PALLEGGIATRICI: Ofelia Malinov, Alessia Orro

OPPOSTI: Paola Egonu, Indre Sorokaite

SCHIACCIATRICI: Lucia Bosetti, Miriam Sylla, Elena Pietrini

CENTRALI: Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah Fahr, Raphaela Folie

LIBERI: Monica De Gennaro, Beatrice Parrocchiale