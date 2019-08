Europei femminili, le convocate di Mazzanti: Egonu guida le azzurre, Enweonwu la novità

Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di volley femminile, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2019 che si disputeranno dal 23 agosto all’8 settembre in quattro sedi differenti (Turchia, Polonia, Slovacchia, Ungheria). La nostra Nazionale, reduce dalla strepitosa qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è una delle annunciate favorite per la conquista del titolo continentale che manca ormai da dieci anni ma ovviamente le azzurre dovranno vedersela contro avversarie molto quotate come la Serbia che difenderà la corona, la solida Russia, l’avvelenata Olanda, la Turchia padrona di casa. C’è solo una novità nella rosa di Mazzanti che ha inserito Terry Enweonwu al posto di Elena Pietrini che pochi giorni fa ha abbandonato il ritiro in accordo con lo staff tecnico.

La stella sarà naturalmente l’opposto Paola Egonu, giocherà in diagonale con Ofelia Malinov mentre le schiacciatrici titolari dovrebbero essere Lucia Bosetti e Miriam Sylla ma con le opzioni Indre Sorokaite e Terry Enweonwu (cugina di Egonu) pronte a subentrare (attenzione perché entrambe possono essere schierate anche in posto 2). Al centro la capitana Cristina Chirichella oltre a Raphaela Folie determinante a Catania, Anna Danesi e Sarah Fahr mentre Monica De Gennaro sarà il libero.

L'esultanza dell'Italvolley femminile: le ragazze di Mazzanti hanno vinto la seconda partita del Preolimpico e si giocheranno la qualificazione a Tokyo 2020 contro l'Olanda (Foto Fivb)Other Agency

L’Italia è inserita nel girone di Lodz insieme alla Polonia, al Belgio, alla Slovenia, all’Ucraina e al Portogallo: le prime quattro squadre classificate accedono agli ottavi di finale, le azzurre sono le favorite per il primo posto nel raggruppamento ma dovranno stare attente alle padrone di casa. Di seguito le convocate dell’Italia per gli Europei 2019 di volley femminile.

Le convocate dell'Italia

PALLEGGIATRICI: Ofelia Malinov, Alessia Orro

OPPOSTI: Paola Egonu, Indre Sorokaite

SCHIACCIATRICI: Lucia Bosetti, Miriam Sylla, Sylvia Nwakalor, Terry Enweonwu (schierabile come opposto)

CENTRALI: Cristina Chirichella, Anna Danesi, Raphaela Folie, Sarah Fahr

LIBERI: Monica De Gennaro, Beatrice Parrocchiale