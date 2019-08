Europei: Menegatti-Orsi Toth passano il girone eliminatorio

E’ Menegatti-Orsi Toth la prima coppia italiana qualificata alla fase ad eliminazione diretta dei Campionati Europei di Mosca. Le due azzurre, infatti, sono riuscite a bissare il successo di ieri nella gara di questa mattina, superando senza troppi patemi le francesi Placette-Richard 2-0 (21-11, 21-16). Nella gara di domani contro le polacche Kloda-Ceynowa (ore 9.30), Marta e Viktoria dovranno cercare di mantenere il primato nella pool, che vale un posto agli ottavi di finale senza passare dai sedicesimi, ai quali si qualificano invece le terze e le quarte di ciascun girone. Nel torneo maschile, invece, Rossi-Carambula non sono riusciti a dare continuità al successo ottenuto ieri, cedendo al tie-break contro gli svizzeri Beeler-Krattinger 1-2 (21-17, 17-21, 11-15). Dopo aver vinto il primo parziale, infatti, i due atleti tricolori non hanno saputo difendere il vantaggio subendo il ritorno degli avversari, che al tie-break si sono dimostrati più lucidi, portandosi a casa la vittoria. In ottica qualificazione, nella pool F resta dunque tutto aperto e per la coppia italiana sarà fondamentale la gara di domani contro gli spagnoli Herrera-Gavira (ore 11.30), che attualmente occupano il primo posto in classifica a punteggio pieno. Nel pomeriggio, sarà la volta di Daniele Lupo e Paolo Nicolai, che alle ore 16 affronteranno gli austriaci Doppler-Horst e di Abbiati-Andreatta contro i polacchi Fijalek/Bryl (ore 17).