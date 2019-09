Oggi pomeriggio (ore 17.15) l’Italia farà il suo esordio agli Europei 2019 di volley maschile, gli azzurri scenderanno in campo a Montpellier (Francia) per affrontare il Portogallo: sulla carta si tratta di un debutto semplice per la nostra Nazionale che vuole incominciare il proprio cammino con una vittoria per poi lanciarsi verso le sfide con Grecia e Romania in programma nel weekend. I ragazzi del CT Chicco Blengini, reduci dalla qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, si rimettono in gioco e puntano al podio in questa rassegna continentale come traspare dalle dichiarazioni rilasciate dal capitano Ivan Zaytsev e dall’allenatore torinese.

IVAN ZAYTSEV: “Siamo arrivati qui ben felici di aver ottenuto la qualificazione Olimpica qualche settimana fa, ma ora ci buttiamo a capofitto in questa nuova avventura con la voglia di fare bene e al massimo delle nostre possibilità. Gli Europei sono storicamente tra i tornei più difficili da vincere e questa nuova formula di certo non facilita le cose con il numero delle squadre aumentate. Noi, come Italia, ci scopriremo strada facendo e faremo del nostro meglio per salire sul podio. Il torneo è lungo e non sappiamo dove arriveremo, certamente partiremo con la consapevolezza dei nostri mezzi, ma anche sapendo che non saremo gli unici a volere fare bene. Ci sono anche altre squadre con la pressione addosso vedi la Francia paese organizzatore, la Polonia bicampione del mondo, la Serbia che dopo aver mancato la qualificazione olimpica sarà molto arrabbiata, la Russia che ha vinto la VNL. Noi saremo nel gruppone e come sempre ce la giocheremo.Siamo consapevoli che aver conquistato il pass per Tokyo è una grande cosa, ma fa già parte del passato e non corriamo il rischio di presentarci a questo Europeo con la pancia piena; siamo tutti consapevoli che questa rappresenta un’ottima occasione e non vogliamo farcela sfuggire. Fino ad ora la stagione è andata come ci aspettavamo, compreso l’inserimento di ragazzi più giovani che hanno fatto vedere ottime cose soprattutto in VNL. Tutto ciò ha permesso a noi vecchietti (sorride, ndr) di riposare e tirare un po’ il fiato senza mai perdere di vista i vari obiettivi stagionali che ci siamo prefissati”.

CHICCO BLENGINI: “Ci apprestiamo a disputare un Europeo difficile, sappiamo che al di là della durata è una manifestazione piena di top team. Il torneo maschile vede ai nastri di partenza sempre squadre di primissimo livello con almeno cinque formazioni che anche a livello mondiale sono sempre in grado di dire la loro. Noi però siamo una delle squadre che fa parte di questo gruppo e vogliamo fare la nostra parte. Ci presentiamo alla manifestazione consapevoli delle difficoltà ma anche delle nostre possibilità. A livello maschile la competitività è sempre molto alta, ma è il nostro mondo e lo conosciamo perfettamente. Sarà importante gestire al meglio la parte mentale; abbiamo detto a più riprese che la qualificazione olimpica rappresentava l’obiettivo principale della stagione, ma ora non dobbiamo sentirci appagati per ciò che abbiamo fatto. Sarà importante approcciare con cattiveria a questo torneo. Il calendario ci metterà di fronte alle squadre più quotate nelle ultime due gare, ma come ci insegna la storia recente (si fa riferimento all’Australia nel Torneo di Qualificazione Olimpica, ndr) ogni avversaria va affrontata con rispetto e concentrazione massima. Di certo sulla carta questo tipo di calendario ci permette una crescita progressiva ma guai a sottovalutare chi sta dall’altra parte della rete”.