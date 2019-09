Blengini: "Una buona Italia, ora per battere la Francia dovremo superarci"

L'Italia ha sconfitto la Turchia e si è qualificata ai quarti di finale degli Europei di volley dove affronteranno la Francia (martedì 24 settembre alle 20.45). Una partita da dentro o fuori che varrà il pass per la semifinale: Ivan Zaytsev e compagni dovranno confezionare un’impresa a Nantes contro i padroni di casa ma hanno tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo. Di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato ai microfoni di Federvolley.

Blengini: "Con la Francia dovremo superarci"

" Una buona Italia che voleva vincere questa partita. Credo si sia visto come i ragazzi abbiano stretto i denti non solo nel primo set, ma anche quando sono subentrati dei problemi. Sono felice di come tutti quelli che sono stati chiamati in causa abbiano dato il loro contributo. Tutti sanno di essere funzionali alla causa. Ora martedì per battere la Francia dovremo fare una partita migliore della scorsa settimana ma soprattutto sarà necessario superarci in alcuni aspetti del nostro gioco "

Giannelli: "Partita interpretata bene"

" Siamo felici per il risultato e per aver ottenuto questa qualificazione ai quarti di finale. Non era facile ma devo dire che abbiamo interpretato bene la gara e sono soddisfatto di come abbiamo reagito alle iniziali difficoltà. Progressivamente siamo migliorati e con il passare dei minuti abbiamo giocato la nostra pallavolo. Siamo consapevoli che martedì contro la Francia dovremo fare meglio anche perché ci aspetta un match davvero difficile "

Nelli: "Martedì ci aspetta un'altra battaglia"

" Siamo dove volevamo essere e per questo siamo contenti. Questa sera siamo partiti un po’ contratti, ma poi con il passare dei minuti siamo riusciti a rimetterci in carreggiata. Io sono contento del mio lavoro e del contributo che sono riuscito a dare; il nostro obiettivo era quello di poter affrontare nuovamente la Francia e ce l’abbiamo fatta. Martedì ci aspetta un’altra battaglia "