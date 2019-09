Egonu: "I critici mi hanno detto di tornare al mio Paese, però il bronzo l'abbiamo vinto noi"

L’Italia ha sconfitto la Polonia per 3-0 conquistando la medaglia di bronzo agli Europei di volley, le azzurre hanno liquidato le biancorosse e sono riuscite a salire sul terzo gradino del podio a dieci anni di distanza dall’ultima volta. Le parole delle protagoniste al termine del match confermano come la soddisfazione per il terzo posto finale vada di pari passo con l’orgoglio di una partita giocata veramente “da Italia”. Qualcuna di loro ha qualche sassolino da togliersi dalle scarpe e non le manda certo a dire...

Paola Egonu

" Le critiche ci sono state, è normale. "Non ho mai visto nessuna pestare così tanto". "Oddio quanti errori", "Mandatela a casa", "Tornatene al tuo Paese". Intanto però oggi abbiamo visto questo bronzo. Abbiamo giocato noi questa partita, c'eravamo noi in campo. Quindi tutte queste persone che ci hanno criticato guardassero la loro vita, prima di parlare. (Rai Sport) "

Miriam Sylla

" Ci meritiamo questa medaglia durante l’estate abbiamo fatto un percorso molto positivo. Voglio festeggiare, anche perché questo era il mio primo Europeo e non capita tutti i giorni di salire sul podio. Brave noi per la reazione di oggi, meno per la partita di ieri. Non era facile rialzarsi, ma la squadra, nonostante qualche calo, ce l’ha messa tutta e ha preso con forza in mano le redini della partita. Non volevamo lasciare spazio alle nostre avversarie Questa stagione è stata molto lunga e impegnativa, è complicatissimo gestire le energie e farsi trovare sempre pronte in tutte queste competizioni. Non è affatto scontato che si riesca a raggiungere tutti gli obiettivi. Akla fine abbiamo ottenuto la qualificazione olimpica e la medaglia di Bronzo all’Europeo. Possiamo ritenerci molto soddisfatte. Ripensando alla semifinale, la cosa che fa più male è il fatto di non essersi espresse al massimo delle nostre possibilità, si può perdere, però la nostra identità non deve mai mancare. (Federvolley) "

Cristina Chirichella

" Siamo davvero contente, torniamo a casa con una bella medaglia e finiamo l’Europeo con una prestazione convincente. Nel primo e secondo set abbiamo dimostrato quanto fossimo determinate a ottenere questa medaglia, nel terzo c’è stato da soffrire, ma la squadra ha tirato fuori il sangue freddo. Volevamo riscattarci, perché quella di ieri non era la vera Italia. Oggi c’è stato un altro tipo di prestazione, ma possiamo sicuramente fare ancora meglio. Il bilancio della stagione è assolutamente positivo, sappiamo quello in cui dovremo migliorare e avremo tutto l’anno prossimo per crescere e farci trovare pronte ai Giochi Olimpici di Tokyo (Federvolley) "