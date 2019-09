Europei 2019, ecco il regolamento: previsti gli ottavi dopo la fase a gironi

Gli Europei 2019 di volley maschile si giocheranno dal 12 al 29 settembre, 24 Nazionali parteciperanno all’evento che andrà in scena in quattro Paesi: Francia, Slovenia, Olanda, Belgio. Le squadre sono state suddivise in quattro gironi da sei formazioni ciascuno, le prime quattro classificate accederanno agli ottavi di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta. Di seguito il regolamento dettagliato degli Europei 2019 di volley maschile.

Regolamento Europei Volley 2019

FASE A GIRONI

Le 24 Nazionali partecipanti sono state suddivise in quattro gironi da sei squadre ciascuno, ogni formazione affronterà le altre inserite nel proprio raggruppamento e le prime quattro classificate accederanno agli ottavi di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta.

A determinare la classifica della fase a gironi è il numero di vittorie ottenuto dalle singole squadre. In caso di parità di successi, a determinare il piazzamento saranno i punti (3 per le vittorie per 3-0 o 3-1, 2 per le affermazioni al tie-break, 1 per le sconfitte 2-3), in caso di ulteriore parità verranno presi in considerazione il quoziente set e il quoziente punti.

FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Si incomincia dagli ottavi di finale con i seguenti incroci: 1A-4C, 2A-3C, 3A-2C, 4A-1C, 1B-4D, 2B-3D, 3B-2D, 4B-1D. Attenzione, però, perché le quattro Nazioni che ospitano l’evento non possono affrontarsi tra loro negli ottavi di finale e sono sicure di giocare in casa il primo turno a eliminazione diretta. Dunque non sono possibili Francia-Slovenia e Olanda-Belgio agli ottavi. Se ad esempio la Francia finisce il proprio girone al secondo posto e la Slovenia al terzo allora chi vincerà il girone della Francia affronterà la Slovenia a Lubiana mentre la Francia sfiderà la quarta del girone della Slovenia di fronte al proprio pubblico.