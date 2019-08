L’Italia ora deve volare da Lodz a Bratislava, deve viaggiare per quasi 600 km dalla Polonia alla Slovacchia dove domenica 1° settembre giocherà gli ottavi di finale degli Europei 2019 di volley femminile. Il trasferimento si è reso necessario nonostante il primo posto nel girone, il ko di ieri contro le biancorosse ha costretto le azzurre a lasciare l’Atlas Arena come proprio palazzetto di riferimento salvo ritornarci per i quarti di finale in programma mercoledì 4 settembre. Le ragazze del CT Davide Mazzanti dovranno sempre avere la valigia in mano per farsi strada in questa rassegna continentale, consapevoli che il cammino sarà davvero molto arduo visto il tabellone che si troveranno di fronte nella fase a eliminazione diretta.

L’ottavo di finale contro la Slovacchia è ampiamente alla portata, la nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico contro la formazione di coach Fenoglio anche se non bisognerà sottovalutare le padrone di casa che avranno il sostegno del proprio pubblico. Paola Egonu e compagne appaiono almeno due gradini sopra a questa compagine e possono tranquillamente puntare ai quarti di finale dove quasi sicuramente ci sarà la Russia, salvo impresa del Belgio che nella giornata buona può mettere in crisi chiunque (due giorni fa ha sconfitto la Polonia al tie-break): le ex Campionesse d’Europa non stanno attraversando il loro miglior momento di forma, hanno perso lo scontro diretto con la Germania, il gioco ruota tutto attorno agli attacchi di Natalya Goncharova e ai muri di Irina Koroleva con Voronkova e Parubets di banda. La Russia va sempre presa con le pinze ed è l’avversario peggiore che si possa trovare in un quarto di finale anche perché il rischio eliminazione sarebbe alto, più fattibile un incrocio con il Belgio già sconfitto nella fase a gironi: Britt Herbots e Kaja Grobelna riusciranno nell’impresa?

In caso di qualificazione alle semifinali, l’Italia volerà ad Ankara dove andrà in scena la Final Four e quasi sicuramente incrocerà la Serbia che avrà vita facile con la Romania e anche con la vincente di Azerbaijan-Bulgaria, salvo grosse sorprese che al momento sembrano difficilmente realizzabili. Sembra esserci dunque lo spazio per una rivincita della Finale degli ultimi Mondiali quando le slave si imposero al tie-break, la corazzata di coach Terzic è reduce dal netto trionfo contro la Turchia e al momento sembra avere una marcia in più rispetto a tutta la concorrenza: le Campionesse del Mondo e d’Europa possono contare sul fenomeno Tijana Boskovic ma anche sul solido opposto Brankica Mihajlovic, sulla regia di Ognjenovic, sui muri di Popovic e Veljkovic.

Dall’altra parte del tabellone, invece, sembrano già scritti i quarti di finale Olanda-Turchia e Germania-Polonia: una di queste quattro squadre giocherà la finale, le oranje sembrano avere qualcosa in più ma attenzione alle anatoliche di Giovanni Guidetti che giocano in casa, le tedesche hanno battuto la Russia e sono una mina vagante, la Polonia ha sconfitto l’Italia al tie-break e sogna in grande.