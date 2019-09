La Serbia si è laureata Campionessa d’Europa di volley maschile, festa grande per gli slavi che hanno sconfitto la Slovenia per 3-1 (19-25; 25-16; 25-18; 25-20) nella Finale andata in scena all’AccorHotels Arena di Parigi: i ragazzi di coach Boban Kovac, al termine di una battaglia campale durata 114 minuti, salgono sul tetto del Vecchio Continente per la terza volta nella storia (2011 e 2001 i precedenti, in entrambi i casi battendo l’Italia nell’atto conclusivo ma nella prima occasione in campo c’era ancora la Jugoslavia) e conquistano l’ambito scettro al termine di due settimane al cardiopalma carazzaterizzate dall’impresa compiuta in semifinale contro la Francia padrona di casa.

Lacrime amare, invece, per una coriacea Slovenia che deve accontentarsi della medaglia d’argento proprio come quattro anni fa quando venne sconfitta dai transalpini: i ragazzi di coach Alberto Giuliani, capaci di annichilire le corazzate Russia e Polonia nei due turni precedenti, non sono riusciti a completare l’opera e ad agguantare il primo trionfo europeo ma meritano un grande plauso perché non partivano certo con i favori del pronostico. Il derby balcanico ha sorriso a una grande Serbia che, però, non è ancora qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020: gli slavi, surclassati dall’Italia a metà agosto a Bari, tenteranno il tutto per tutto a gennaio nel torneo dove ci saranno tra le altre anche Francia, Slovenia, Germania, Olanda, Belgio in lotta per l’unico posto a disposizione.

Prestazione monumentale dell’opposto Aleksandar Atanasijevic (22 punti con 4 muri per il fuoriclasse di Perugia), 20 sigilli per lo schiacciatore Uros Kovacevic (da segnalare anche le quattro stampatone del mancino di Trento), doppia cifra anche per l’altro martello Nemanja Petric (12, alfiere di Milano) e per Srecko Lisinac (11 punti per il centrale di Trento) affiancato da Marko Podrascanin (Perugia). Un sestetto titolare che, escludendo il palleggiatore Nikola Jovovic e il libero Nikola Pekovic, milita interamente nella nostra SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Alla Slovenia non sono bastati Klemen Cebulj (15), Tine Urnaut (10) e Alen Pajenk (12).