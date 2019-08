Il cammino dell’Italia. Ottavi con la Slovacchia e quarti con la Russia?

L’Italia è a un passo dalla conquista del primo posto nel proprio girone agli Europei 2019 di volley femminile. La nostra Nazionale ha collezionato quattro vittorie consecutive per 3-0 e domani sera affronterà la Polonia per il primato nel raggruppamento ma le azzurre non saranno obbligate a vincere: le biancorosse, infatti, oggi hanno perso ccontro il Belgio al tie-break e dunque alle ragazze di Davide Mazzanti basterà conquistare due set nel big-match di domani per assicurarsi il primo posto nel girone.

Alla Atlas Arena di Lodz, Paola Egonu e compagne vorranno comunque chiudere in bellezza e non faranno conti, ormai è quasi certo che giocheranno gli ottavi di finale contro la Slovacchia a Bratislava a meno che le ragazze di Fenoglio non riescano nell’impresa di battere la Russia domani sera. Il regolamento del torneo prevede infatti che le Nazionali organizzatrici del torneo non si affrontino tra loro nel primo turno a eliminazione diretta e che giochino in casa, dunque un Polonia-Slovacchia è infattibile. A questo punto ci sarà Italia-Slovacchia (se le padrone di casa non batteranno la Russia, indipendentemente dal risultato di Italia-Polonia) mentre ai quarti di finale l’Italia rischierebbe di incrociare la Russia e poi avrebbe una semifinale contro la Serbia se le Campionesse del Mondo dovessero sconfiggere la Turchia domani sera e poi superare i primi due turni a eliminazione diretta. In caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 contro la Polonia, invece, l’Italia sarebbe proiettata verso un quarto di finale con la Germania e una semifinale con la perdente di Serbia-Turchia (se tutto andrà secondo pronostico).

Le azzurre hanno già detto che non faranno calcoli e scenderanno in campo per il primo posto nel girone, le slave potrebbero invece perdere contro la Turchia per evitare il remake della finale iridata. Tanti incastri e punti interrogativi quando manca soltanto l’ultima giornata al termine della fase a gironi.