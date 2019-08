Italia-Belgio 3-0, terza vittoria consecutiva delle azzurre! Egonu e Sylla "illegali"

Si alza l’asticella, non cambia il risultato. La Nazionale italiana di volley femminile ha risposto presente in occasione della sfida con il Belgio, primo vero esame agli Europei 2019 per le ragazze di Davide Mazzanti dopo le vittorie con Portogallo e Ucraina, aggiudicandosi il successo con il risultato di 3-0 (25-18; 25-21; 25-23). Nonostante qualche passaggio a vuoto, del tutto comprensibile nelle fasi iniziali di una competizione così lunga ed impegnativa, le azzurre hanno dominato l’incontro dimostrando una qualità superiore sotto tutti gli aspetti del gioco. Nella classifica provvisoria del gruppo B, la squadra italiana si è portata al comando in solitaria in attesa di conoscere il risultato della Polonia, a questo punto la principale avversaria per il primo posto.

La protagonista principale dell’incontro è stata ancora una volta Paola Egonu, autrice di una prestazione strepitosa chiusa con 28 punti (sei muri e quattro servizi vincenti), ma fondamentale si è rivelata anche la solidità di Miriam Sylla (13 punti), spesso e volentieri chiamata in causa nei momenti più delicati. Rispetto alle prime due partite più discontinua la prestazione di Indre Sorokaite (10 punti), preferita ancora una volta ad una Lucia Bosetti non in perfette condizioni. Ofelia Malinov ha faticato a tratti ad innescare le centrali Cristina Chirichella e Raphaela Folie, un aspetto sul quale sicuramente Mazzanti lavorerà nei prossimi giorni per perfezionare ulteriormente la propria squadra. Solita prestazione di alto profilo invece da parte di Monica De Gennaro. Per la formazione guidata da Gert Van De Broek è arrivata invece un’altra sconfitta dopo quella subita in occasione del torneo di qualificazione olimpica. La migliore nel campo belga è stata la giocatrice di Busto Arsizio Britt Herbots (10 punti).

LA CRONACA DELLA PARTITA

La partenza dell’Italia è praticamente perfetta: il servizio di Sorokaite e la solidità in attacco di Sylla valgono il primo allungo (5-0), quindi Egonu con due muri consecutivi costringe Van De Broek a spendere il secondo timeout nel giro di pochi minuti (7-2). La difesa azzurra non lascia cadere nulla e il Belgio continua a faticare a mettere a terra il pallone (9-3). Egonu sfodera tutto il proprio repertorio attaccando ad altezze siderali dimostrandosi semplicemente incontenibile e aumenta ulteriormente il margine italiano (15-8). Sorokaite non fa mancare il proprio contributo insistendo soprattutto sulla diagonale stretta (19-11), ma il Belgio recupera un po’ di terreno approfittando di un paio di incomprensioni tra Malinov e le proprie centrali (20-14). Le ragazze di Van De Broek iniziano a fare male anche a muro avvicinandosi pericolosamente (21-17), ma dopo il timeout di Mazzanti le azzurre non sbagliano più nulla e l’attacco di Egonu mette a terra il 25-18 che chiude il primo parziale.

Maggiore equilibrio in avvio di secondo periodo: il Belgio comincia meglio (0-2), le azzurre ribaltano la situazione grazie al servizio vincente di Sorokaite (3-2) e con la partita che procede punto a punto (8-8). Le avversarie riescono ad essere più incisive e precise, mentre la squadra italiana attraversa il primo vero passaggio a vuoto dell’incontro costringendo Mazzanti a fermare il gioco (9-12). Folie suona la carica al rientro in campo e il muro granitico di Egonu ristabilisce la parità (14-14). Due errori consecutivi del Belgio permettono alle azzurre di tornare sul doppio vantaggio (18-16) e il servizio violentissimo dell’opposto azzurro obbliga Van De Broek a spendere il timeout (19-16). Sylla ed Egonu però non sbagliano più nulla (21-18) e Malinov riesce finalmente ad innescare anche il gioco a centro con Chirichella e con Folie che realizza il primo tempo del 25-21 e consegna il 2-0.

Il servizio di Egonu vale subito l’allungo azzurro in avvio di terzo parziale (4-2), ma un paio di imprecisioni di Malinov in cabina di regia permettono al Belgio di completare il sorpasso (6-8). Mazzanti richiama le azzurre alla concentrazione e la risposta non tarda ad arrivare: il pallonetto di Egonu rimette in parità il punteggio (9-9), quindi la diagonale di Sylla vale il doppio vantaggio (12-10). La formazione italiana spinge sull’acceleratore con le sue attaccanti di riferimento e l’errore in palleggio del Belgio sembra segnare la resa definitiva (19-11). Con il traguardo vicino, le azzurre abbassano la concentrazione incappando in qualche errore di troppo e lasciando riavvicinare il Belgio (20-17). La rimonta delle ragazze di Van De Broek prosegue fino al 23-22, ma un attacco vincente di Sorokaite e il pallonetto splendido di Sylla valgono il 25-23 che chiude il discorso.