Italia, ora si fa sul serio. Oggi incominciano davvero gli Europei 2019 di volley maschile per la nostra Nazionale che alle ore 19.30 scenderà in campo a Montpellier (Francia) per affrontare la Bulgaria in uno scontro diretto importantissimo per la classifica del Gruppo A che definirà poi anche la composizione del tabellone a eliminazione diretta che scatterà a partire dagli ottavi di finale. Gli azzurri non hanno incantato nelle prime tre uscite contro avversari di fascia inferiore, hanno sì liquidato il Portogallo all’esordio ma poi hanno concesso un set alle modeste Grecia e Romania non palesando una condizione fisica ottimale e indubbiamente lontana rispetto a un mese fa quando i ragazzi del CT Chicco Blengini conquistarono la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 demolendo la Serbia con un roboante 3-0.

Dopo il giorno di riposo si riparte da zero con la voglia di continuare a vincere e infilare il quarto successo consecutivo in modo da lanciarsi nel miglior modo possibile verso lo scontro diretto contro la Francia in programma domani sera, l’Italia dovrà però inevitabilmente alzare l’asticella e offrire la migliore faccia di se stessa se vorrà avere la meglio contro la formazione di coach Silvano Prandi che ieri sera è stata tramortita dai transalpini dopo aver superato agevolmente gli stessi avversari sconfitti dagli azzurri nei giorni precedenti. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato e intenso anche perché i Verdi hanno già fatto tremare il Brasile nel preolimpico e si sono confermati ancora una volta una compagine in grado di fare la differenza nella pallavolo che conta, si tratta di un rivale da sconfiggere a tutti i costi in modo da avere un accoppiamento sulla carta più agevole negli ottavi di finale.

La nostra Nazionale dovrà mostrare i muscoli soprattutto in ricezione e in difesa per limitare un fuoriclasse come Tsvetan Sokolov, ex opposto di Civitanova che tirerà a tutto braccio: è ben conosciuto dagli uomini che compongono il nostro sestetto ma non sarà facile contenerlo, sarà importante anche il muro e bisognerà leggere il gioco del regista Seganov che può contare anche su un buon schiacciatore come Skrimov. Blengini punterà naturalmente su capitan Ivan Zaytsev che dovrà trascinare i compagni a suon di bordate, Simone Giannelli dovrà incantare con le sue magie e sfruttare al meglio anche Osmany Juantorena ma resta ancora da capire chi affiancherà la Pantera di banda: Filippo Lanza, tornato in campo contro la Romania, oppure Oleg Antonov che sembra ormai titolare inamovibile dopo la buona prestazione offerta contro la Serbia al preolimpico? Al centro si dovrebbe puntare su Matteo Piano e Simone Anzani ma con Davide Candellaro pronto a subentrare, l’alternanza tra i liberi Massimo Colaci e Fabio Balaso sembra essere vincente ma vedremo se verrà utilizzata ancora una volta.