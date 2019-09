Italia in semifinale! Russia travolta, sabato la sfida-rivincita contro la Serbia

Ankara, arriviamo! L’Italia vola in semifinale agli Europei 2019 di volley femminile, le azzurre hanno sconfitto la Russia per 3-1 (25-27; 25-22; 27-25; 25-21) in un’epocale quarto di finale giocato all’Atlas Arena di Lodz (Polonia) e, dopo 123 minuti di intensissima battaglia, hanno staccato il biglietto per la Turchia: la nostra Nazionale torna tra le quattro grandi del Vecchio Continente dopo otto anni dall’ultima volta e sabato scenderà in campo per affrontare la Serbia (oggi 3-0 alla Bulgaria) nella rivincita dell’atto conclusivo degli ultimi Mondiali. Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno compiuto una bellissima impresa sportiva contro la sempre fortissima Armata che non era nella sua miglior forma ma che è sempre difficile da battere, è servita una maratona in rimonta per mettere in ginocchio la formazione di coach Pankov trascinata dalla fuoriclasse Goncharova e accedere alla zona medaglie di queste kermesse dopo aver conquistato la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 il mese scorso.

L’Italia ha vinto questa partita grazie a un muro solidissimo e a dei turni in battuta ficcanti che a lungo andare hanno fatto la differenza. Strepitoso show dell’opposto Paola Egonu che, nonostante una prestazione poco continua, è riuscita a mettere a segno 28 punti (42% in attacco, 3 muri) ma è da elogiare anche la schiacciatrice Miriam Sylla (19 punti, 2 aces) che ha fatto la voce grosse in ricezione accanto a Indre Sorokaite (13 punti, 3 muri), da applausi la prova della centrale Raphaela Folie che ha deciso il finale di secondo set (10 punti, 4 stampatone, 2 aces) affiancata dalla capitana Cristina Chirichella (9), buona regia di Ofelia Malinov e prova da incorniciare del libero Monica De Gennaro che si è immolata più volte. Alla Russia non è bastata Nataliya Goncharova (22), doppia cifra anche per la centrale Irina Koroleva (12) e per il martello Irina Voronkova (11).

LA CRONACA DELLA PARTITA

La Russia prende subito il largo nel primo set: diagonale e muro di Goncharova, errore di Egonu in pallonetto, primo tempo di Koroleva per il 6-2. Le azzurre vanno sotto 9-4 con gli errori di Chirichella e la battuta lunga di Sylla, la nostra Nazionale va in bambola in tutti i fondamentali ma una tonica Egonu prova a tenere le compagne a galla (10-13) prima di un diagonale di Sylla e di un primo tempo di Chirichella (12-14). Egonu sbaglia un contrattacco (14-17) ma Folie reagisce con un primo tempo, Malinov segna un ace e Goncharova attacca in rete la pipe (17-17). Mani-fuori di Egonu e attacco out di Voronkova per il 21-19 ma le azzurre non conservano il break, serratissimo punto a punto: l’Italia ha un set-point (25-24) ma Efimova annulla e mette giù il 26-25, poi Egonu viene murata e la Russia vince il set.

L’Italia riparte brillantemente nel secondo parziale con un primo tempo e l’ace di Folie (2-0) ma Goncharova è cinica e poi Egonu sbaglia una pipe (4-4). Black-out delle azzurre: Malinov sbaglia in battuta, Voronkova piazza due vincenti per il 9-6. Sylla però sale in cattedra con due muri consecutivi che valgono il pareggio a quota 9, successivamente Chirichella mura Parubets, Goncharova pasticcia dopo una bella difesa di Sylla (13-13) e le ragazze di Mazzanti trovano il break con un contrattacco di Egonu e l’ace di Sylla (15-13). Sorokaite ruggisce con un mani-fuori, Folie stampa Parubets ma sul 18-14 la nostra Nazionale si imballa ancora una volta subendo un parziale di 0-4 (18-18). Punto a punto serratissimo, duello tra Egonu e Goncharova fino al 22-22 quando Folie si presenta in battuta: i primi due servizi sono delle sassate che permettono a Chirichella ed Egonu di chiudere di prima intenzione e sul 24-22 la centrale mette a segno un bellissimo ace che chiude i conti.

La terza frazione è combattuta in avvio ma sul 6-6 l’Italia si blocca: Voronkova e Goncharova ruggiscono in attacco, Egonu viene murata, Parubets chirurgica (6-11). Le azzurre ricuciono parzialmente lo strappo con un diagonale di Sylla e un contrattacco di Egonu (11-14), poi Goncharova attacca in rete e la moviola ravvisa il tocco del muro sulla sassata di Sorokaite (14-15). Egonu riporta davanti le compagne con un contrattacco in diagonale (17-16), si sbaglia troppo al servizio ma la Russia regala con un’invasione a rete (20-18). Sylla fatica in ricezione ma Miriam si inventa una rasoiata per il 21-19 e poi Chirichella è spettacolare in primo tempo (22-20). Egonu sbaglia in attacco, Goncharova piazza l’ace e la Russia vola sul 23-22 ma Sorokaite impatta brillantemente con un diagonale. Le azzurre hanno un set-point ma Chirichella serve in rete, Goncharova regala una chance alle sue ma questa volta è Sorokaite ad annullare (25-25). Finale da brividi: Folie mura Voronkova e poi Egonu stampa la stessa Voronkova regalando il 2-1.

Avvio contratto dell’Italia nel quarto set: Koroleva mura Folie, Egonu commette due errori (2-4). Goncharova sale in cattedra con due missili dei suoi, Efimova si inventa una bella fast e mura Folie per il 9-5 a cui segue l’ace del +4 (11-7). De Gennaro si immola in difesa, Sylla ed Egonu non deludono e tengono a galla l’Italia (12-10). Le azzurre non mollano (ace di Sylla per il 14-16), poi a seguire primo tempo di Chirichella, muri di Fahr e Sorokaite per il 17-18. Malinov si scatena al servizio con l’ace del 20-19, Egonu piazza una bordata delle sue (21-20) e poi Sorokaite assicura il break con un super ace (22-20). Chirichella si inventa il muro che regala tre match-point (24-21) e Goncharova sbaglia regalando il trionfo all’Italia.