Italia-Polonia ultimo atto per aggiudicarsi il girone

Oggi si conclude la fase a gironi degli Europei 2019 di volley femminile, sono in programma otto match che definiranno il tabellone della fase a eliminazione diretta. Riflettori puntati soprattutto su due incontri, gli scontri diretti al vertice delle Pool A e Pool B: da una parte la sfida tra Serbia e Turchia in quel di Ankara, dall’altra il confronto tra Italia e Polonia a Lodz.

Alle azzurre bastano due set per chiudere al comando e garantirsi il quarto di finale contro la Spagna, il big-match tra le slave e le anatoliche è invece apertissimo: chi vince chiude davanti. Attenzione perché la nostra Nazionale potrebbe fare dei conti (ma difficilmente li farà), un ko netto contro la Polonia assicurerebbe di evitare in semifinale la vincente di Turchia-Serbia e di avere un quarto di finale contro la Germania e non contro la Russia: sarebbe conveniente per Paola Egonu e compagne, almeno sulla carta, ma le azzurre scenderanno in campo per vincere senza alcun dubbio (si potrà fare perché le vice campionesse del mondo giocheranno alle ore 20.30 mentre ad Ankara si incomincia alle 18.30).

La Serbia partirà indubbiamente favorita, Boskovic e compagne hanno una marcia in più rispetto alla squadra di Giovanni Guidetti ma attenzione a un palazzetto infuocato (annunciate 11mila persone) che potrebbe fare la differenza. La Russia deve blindare il secondo posto nella Pool C e ha bisogno di un successo contro la sorprendente Slovacchia di coach Fenoglio che, in caso di vittoria, cambierebbe il volto della fase a eliminazione diretta. Lo scontro diretto tra Bulgaria e Finlandia mette in palio il terzo posto alle spalla di Serbia e Turchia e davanti alla Grecia già certa del passaggio del turno, l’Olanda è già sicura del primo posto e passeggerà sull’Ungheria mentre l’Azerbaijan deve battere la Romania per 3-0 o 3-1 per assicurarsi la seconda piazza alle spalle delle tulipane e davanti alla Croazia. Bielorussia-Svizzera e Ucraina-Portogallo non hanno alcuna valenza, tutte le squadre sono già eliminate.