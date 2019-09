Italia-Slovacchia 3-0, le azzurre volano ai quarti di finale. Ora c’è la Russia!

L’Italia soffre più del previsto, suda qualche camicia di troppo ma riesce a sconfiggere la Slovacchia per 3-0 (25-20; 25-23; 25-20) e si qualifica ai quarti di finale degli Europei 2019 di volley femminile. La nostra Nazionale non ha incantato davanti ai 6500 caldissimi spettatori che hanno gremito l’Ondrej Nepela Arena di Bratislava, non ha offerto un gioco spumeggiante e convincente ma è riuscita a chiudere i conti contro le coriacee padrone di casa riuscendo così ad accedere alla fase calda della rassegna continentale.

Mercoledì 4 settembre le azzurre torneranno in campo all’Atlas Arena di Lodz (Polonia) per affrontare la temutissima Russia, avversario di primissima fascia per un big match di lusso che vale la semifinale verosimilmente contro la Serbia. Le ragazze del CT Davide Mazzanti dovranno però alzare l’asticella e migliorare il livello del proprio gioco perché il match odierno non è stato disputato con grande intensità soprattutto nei primi due set dove il servizio e la verve della Slovacchia hanno messo in difficoltà le vice campionesse mondiali, uscite trionfatrici soltanto grazie a un maggior tasso tecnico. Per battere la corazzata guidata da Goncharova, oggi capace di sconfiggere il Belgio per 3-1, servirà qualcosa in più.

L’Italia non ha incantato per fluidità offensiva e in alcuni frangenti è risultata un po’ deficitaria in ricezione, la vittoria col massimo scarto è comunque arrivata e la marcia può proseguire. Paola Egonu ha giocato in maniera altelenante tra grandi attacchi e qualche errore di troppo chiudendo comunque con 17 punti (3 aces, 2 muri), doppia cifra anche per la schiacciatrice Indre Sorokaite (16, 3 muri) che è stata fondamentale in fase offensiva e al servizio, discreta prova anche dell’altro martello Miriam Sylla (8). La regia di Ofelia Malinov ha tagliato fuori dal gioco le centrali Cristina Chirichella e Raphaela Folie che hanno sofferto un po’ troppo (7 punti con 2 aces a testa), ottima prova del libero Monica De Gennaro ma è da annotare l’ingresso di Lucia Bosetti che ha giocato qualche scambio tra fine del primo e inizio del secondo set facendo capire che può tornare utile per le prossime partite.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Inizio equilibrato di partita, l’Italia non riesce a sciogliersi nonostante alcune buone giocate di Sylla ed Egonu. Sorokaite soffre in ricezione, il servizio delle slovacche si fa sentire e le padrone di casa si issano sul 10-8 sfruttando un errore di Sylla ma la stessa Miriam accorcia con un pallonetto e poi Pencova sbaglia (10-10). Il primo allungo arriva sul turno in battuta di Egonu: bordata e muro di Sylla, ace di Egonu, Sylla chiude sulla fucilata di Paola dai nove metri (14-11). Sorokaite sale in cattedra con un muro su Pencova dopo due difese di lusso (16-13) e poi mette giù la parallela del 18-14. Palgutova commette due errori, le azzurre controllano la situazione e dopo l’attacco di Egonu che vale il 24-19 c’è anche spazio per l’ingresso di Lucia Bosetti prima della chiusura di Chirichella in primo tempo.

Il pubblico locale è rovente e spinge le ragazze di Fenoglio in avvio del secondo set: 5-2 sfruttando due errori di Chirichella e altrettanti di Egonu. Sylla e Chirichella tengono lì la nostra Nazionale, Lucia Bosetti rimane in campo e trova anche il muro su Palgutova (5-5) e Chirichella firma l’ace del pareggio a quota 7 (poi Bosetti tornerà in panchina). Battaglia totale in campo, Egonu va in crisi commettendo due errori consecutivi (9-12) ma un errore di Palgutova, l’ace di Sorokaite e una chiusura di Egonu di prima intenzione valgono il 12-12. L’Italia non riesce a sciogliersi, Egonu commette ancora due errori consecutivi in attacco (17-19) ma Sorokaite è in grandissima forma ed è il faro della Nazionale che ricuce subito lo strappo (20-20). Palgutova è glaciale, regala il 23-22 alla Slovacchia ma è il momento Egonu: un attacco e due aces consecutivi, l’Italia vince il set.

I muri di Sylla ed Egonu, seguiti dall’ace di Folie, valgono il 4-1 in avvio della terza frazione. Pallonetto di Chirichella, ace di Egonu, primo tempo della capitana e stampatona di Folie per il 10-6. Chirichella trova un altro ace, Sorokaite stampa Herelova e l’Italia sale in cattedra: la partita finisce sull’ace di Malinov (14-7). Le tre attaccanti si esaltano (18-10), Folie firma l’ace del 20-10 e Sorokaite chiude con un grande diagonale.