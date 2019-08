Italia-Slovenia 3-0, le azzurre vincono col brivido e fanno 4/4: ora la Polonia

L’Italia continua la propria marcia trionfale agli Europei 2019 di volley femminile e sconfigge la Slovenia per 3-0 (27-25; 25-8; 25-17) infilando così la quarta vittoria consecutiva nel torneo. Doveva essere una partita semplice alla Atlas Arena di Lodz (Polonia) e invece le azzurre si sono complicate la vita nella prima frazione dove hanno dovuto annullare due set-point consecutivi per poi avere la meglio sulla formazione balcanica, avversario volitivo e coriaceo ma con degli eventi limiti di gioco nonostante la brillante guida tecnica di Alessandro Chiappini. Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno tremato e hanno seriamente rischiato di lasciare per strada un set ma, quando erano con le spalle al muro, si sono riprese e da quel momento non hanno più lasciato spazio alle rivali: quarto 3-0 di fila (in precedenza erano state demolite Portogallo, Ucraina e Belgio), domani giorno di riposo e giovedì sera lo scontro diretto con la Polonia per il primo posto nella Pool B.

C’è stata una novità nel sestetto titolare rispetto alle precedenti uscite con l’inserimento della centrale Anna Danesi al posto di Raphaela Folie, la fresca giocatrice di Monza ha disputato una discreta partita chiudendo con 6 punti accanto alla scatenata capitana Cristina Chirichella (13, 5 muri). A fare la differenza sono state le attaccanti Paola Egonu (16 punti, 4 aces), Miriam Sylla (11, 2 muri) e Indre Sorokaite (9) imbeccate da Ofelia Malinov che ha giocato a intermittenza, Monica De Gennaro il libero. Dall’altra parte della rete si sono messe in luce soprattutto Iza Mlakar (12 marcature per l’opposto di Novara) e Sasa Planinsec (7). Oggi sono arrivati i primi segnali di stanchezza per la nostra Nazionale che ha giocato tre partite in 48 ore, il mercoledì senza incontri servirà per ricaricare le pile in vista del decisivo match contro le padrone di casa che definirà anche il tabellone della fase a eliminazione diretta.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Avvio contratto dell’Italia nel primo set ma l’ace di Sylla, un bel primo tempo di Chirichella e un muro di Malinov regalano il primo break (8-6). Sorokaite si fa vedere in attacco con un paio di sberle delle sue, Danesi di prima intenzione conferma il doppio vantaggio (11-9). Mlakar è però una spina nel fianco e tiene a galla una volitiva Slovenia approfittando anche di un grave errore di Egonu (14-14). L’opposto fatica a ingranare, alterna grandi bordate ad alcune ingenuità (19-19) e poi le ragazze di Mazzanti vanno in bambola: tocco di Planinsec, mani fuori di Vovk e vincente di Mlakar per il 21-23. Una sontuosa Mlakar regala due clamorosi set-point alle balcaniche che quasi non ci credono (22-24), c’è bisogno di una sassata di Sorokaite e di una sberla di Egonu per annullarli (24-24) poi sono Sorokaite e Malinov a chiudere i conti.

Dopo aver passato alcuni attimi di paura, l’Italia torna in campo con ben altro piglio e domina il secondo parziale: ace di Egonu, bordate di Syla, vincente di Sorokaite per il 6-3. Sale in cattedra anche Chirichella con un muro e un contrattacco (10-3), poi Egonu inizia a ingranare e Sorokaite si mette in luce con un tocco di prima intenzione (14-4). Sylla è devastante con un paio di attacchi di lusso e un muro (19-6), c’è solo l’Italia in campo e le balcaniche sono incapaci di reagire prima dell’uno-due di Chirichella (24-8). Chiude Egonu con un ace magistrale.

Egonu alza la cresta in avvio della terza frazione con un vincente all’incrocio e un ace (4-2), poi Chirichella mette la fast e Malinov riesce ad attaccare di prima intenzione (6-3). Sorokaite ed Egonu sono i terminali di riferimento in attacco (10-8), poi arriva un allungo importante grazie a Chirichella (primo tempo e muro) ed Egonu (ace) per il 14-10. A quel punto la Slovenia molla la presa, l’Italia si invola rapidamente su 19-13 e nel finale amministra senza particolari problemi: ace di Sorokaite, due missili di Egonu intervallati dall’errore di Vovk, chiude Chirichella con un bel muro.