L'Italia fa 3 su 3: battuta la Romania 3-1, ora c'è la Bulgaria

L’Italia incassa la terza vittoria agli Europei 2019 di volley ma, ancora una volta, non convince appieno e concede addirittura un set alla modesta Romania, una delle squadre ‘materasso’ della manifestazione. A Montpellier (Francia) gli azzurri si impongono per 3-1: 25-15, 25-14, 23-25, 25-14.

Il ct Blengini opta per un cambio in banda, inserendo Filippo Lanza al posto dell’italo-russo Oleg Antonov. Nessuna sorpresa per il resto, con la diagonale composta da Simone Giannelli ed Ivan Zaytsev, Osmany Juantorena imprescindibile schiacciatore, Simone Anzani e Matteo Piano al centro e Massimo Colaci nel ruolo di libero.

Nel primo parziale un ace di Zaytsev regalava agli azzurri il primo break sul 6-4. I rumeni ci credono e impattano sul 10-10 grazie ad una free ball sfruttata da Spinu. Prima un ace di Anzani e poi una serie spettacolare al servizio dello Zar consentono alla selezione tricolore di allungare sul 19-12, amministrando poi in scioltezza.

La seconda frazione segue il medesimo copione della prima. E’ ancora Zaytsev a scavare il solco con un muro ed una diagonale stretta che valgono l’immediato 4-1. Dal 16-12 l’Italia dilaga e, trascinata dagli ace di Nelli e Giannelli, piazza un parziale di 8-2 che fiacca il morale degli avversari.

Quando la partita sembra ormai in cassaforte, ecco uno dei soliti cali di concentrazione che stanno caratterizzando questa rassegna continentale. La compagine tricolore sbaglia troppo, la Romania prende 3 punti di vantaggio in apertura e, con essi, una grande dose di fiducia. Aciobanitei e Matei puniscono i posizionamenti errati del muro italiano, non consentendo mai agli azzurri di trovare la parità. Sotto 20-24, la selezione tricolore cerca la rimonta disperata, annullano tre set-point, prima di venire beffata da un tocco di seconda di Bartha.

Dopo aver accusato il colpo, l’Italia si scuote nel quarto set e prende sin da subito il largo sull’8-2 grazie a due ace di Candellaro, ad un muro di Lanza e ad un mani fuori di Zaytsev. Questa volta gli uomini di Blengini non abbassano la guardia e portano a casa un successo scontato alla vigilia, ma molto più sudato del previsto.

Top-scorer dell’incontro uno scatenato Ivan Zaytsev, autore di 27 punti (sontuoso 65% in attacco), 4 ace e 3 muri: l’opposto dovrà confermarsi su questi livelli anche quando l’asticella salirà nelle partite da dentro o fuori. Discreta la partita di Filippo Lanza, convincente in attacco (13 punti e 60%), ma troppo falloso in ricezione (33% di positività). Da segnalare anche gli 11 punti di Osmany Juantorena.

Ora l’Europeo dell’Italia entrerà veramente nel vivo: martedì appuntamento con la Bulgaria, il giorno dopo il big-match contro i padroni di casa della Francia. Due partite che ci diranno molto sulle reali ambizioni azzurre.