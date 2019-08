La formula e il regolamento degli Europei: che succede in caso di pari punti?

Si aprirà nella giornata di venerdì 23 agosto il calendario degli Europei 2019 di volley femminile in scena tra Turchia, Polonia, Ungheria e Slovacchia nelle prossime tre settimane. La Nazionale italiana guidata da Davide Mazzanti si presenta all’appuntamento con la fiducia della qualificazione olimpica ottenuta a Catania e con la consapevolezza di poter puntare al successo. Nella prima fase le azzurre affronteranno nell’ordine Portogallo, Ucraina, Belgio, Slovenia e le padrone di casa della Polonia, nel tentativo di superare il turno e conquistare l’accesso alla seconda fase, con sfide ad eliminazione diretta.

Il regolamento della competizione prevede che le 24 formazioni iscritte alla rassegna continentale siano suddivise in quattro gironi da sei squadre ciascuno, le cui partite si disputeranno ad Ankara (Turchia), Lodz (Polonia), Budapest (Ungheria) e Bratislava (Slovacchia). Da venerdì 23 a giovedì 29 agosto andranno in scena le partite della prima fase, al termine delle quali verrà stilata la classifica di ogni raggruppamento: le prime quattro accederanno al tabellone degli ottavi di finale, mentre quinta e sesta saranno eliminate.

Il numero complessivo di vittorie è il primo criterio per definire la graduatoria e in caso di uguale numero di successi si ricorrerà al totale dei punti raccolti (tre punti in caso di 3-0 o 3-1, due punti in caso di vittoria per 3-2, un punto in caso di sconfitta per 3-2). Se la parità dovesse sussistere ulteriormente la classifica sarà compilata facendo riferimento ai seguenti criteri, in ordine di importanza: a) miglior quoziente set (differenza tra set vinti e set persi in totale); b) miglior quoziente punti (differenza tra punti fatti e punti subiti in totale); c) risultato dello scontro diretto. Se la parità dovesse riguardare più di due squadre saranno considerati il quoziente set e il quoziente punti relativi alle sfide tra le formazioni coinvolte.

La fase ad eliminazione diretta metterà invece di fronte le formazioni incrociando il Gruppo A con il Gruppo C e il Gruppo B con il Gruppo D, secondo il seguente schema: A1-C4, A2-C3, C1-A4, C2-A3, B1-D4, B2-D3, B1-D4, B2-D3. Il regolamento prevede anche che le squadre organizzatrici non possano affrontarsi tra loro negli ottavi di finale, con possibili rimescolamenti dell’ultimo minuto qualora l’eventualità dovesse realizzarsi. Gli ottavi di finale si disputeranno interamente domenica 1 settembre nelle quattro città ospitanti e le vincenti avranno accesso ai quarti di finale, in programma mercoledì 4 settembre tra Ankara e Lodz. Semifinali e finali si giocheranno invece esclusivamente in Turchia tra sabato 7 e domenica 8 settembre ed è prevista anche la finale per il terzo posto che assegnerà la medaglia di bronzo.

roberto.pozzi@oasport.it