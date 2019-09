Ormai ci siamo, mancano poche ore all’inizio degli Europei 2019 di volley. Tante novità per questa nuova edizione della competizione continentale a partire dal numero di squadre salito a 24. Scenderanno in campo alcuni dei giocatori più forti del pianeta. La competizione sarà ospitata da quattro nazioni: Francia, Olanda, Belgio e Slovenia a partire da domani 12 fino al 29 settembre. L’Italia può essere inserita nel novero delle favorite insieme a Russia, Polonia, Francia e Serbia. Gli azzurri dopo aver conquistato la qualificazioni per le Olimpiadi di Tokyo 2020, proveranno a togliersi la soddisfazione di imporsi nella competizione continentale. C’è grande attesa per vedere in azione i più forti pallavolisti del pianeta. Di seguito la lista completa dei convocati delle 24 squadre.

Girone per girone: le rose e tutti i convocati

GRUPPO A

ITALIA

1 CANDELLARO Davide

2 SBERTOLI Riccardo

5 JUANTORENA PORTUONDOOsmany

6 GIANNELLI Simone

9 ZAYTSEV Ivan

10 LANZA Filippo

11 BALASO Fabio

13 COLACI Massimo Vito

14 PIANO Matteo

15 RUSSO Roberto

16 ANTONOVO leg

17 ANZANI Simone

19 LAVIA Daniele

20 NELLI Gabriele

PORTOGALLO

3 TEIXEIRA Nuno

4 CVETICANIN Filip

6 FERREIRA Alexandre

7 FERREIRAMarco Evan

8 DA SILVA VIOLAS Tiago

9 SIMOES Joao

10 MARTINS Phelipe

11 CUNHA Bruno

12 MARTINS Lourenco

14 MENEZES Guilherme

15 TAVARES RODRIGUES Miguel

17 FIDALGO Joao

18 ALVARJanuario Ramos Figueiredo Silva

19 CUNHA Miguel

FRANCIA

2 GREBENNIKOV Jénia

4 PATRY Jean

6 TONIUTTI Benjamin

7 TILLIE Kévin

8 LYNEEL Julien

9 NGAPETH Earvin

10 LE ROUX Kevin

11 BRIZARD Antoine Arthur Fabien

12 BOYER Stephen

14 LE GOFF Nicolas

16 BULTOR Daryl

17 CLEVENOT Trévor

18 ROSSARD Thibault

21 CHINENYEZE Barthélémy

ROMANIA

1 MATEI Ciprian

2 CRISTUDOR Liviu

5 MIHALCEA Razvan Florentin

6 DUMITRU Claudiu

8 GHEORGHITA Mihai

9 ACIOBANITEI Robert Adrian

10 BARTHA Cristian

11 LICA Laurentiu

12 BALAMarian Iulian

15 SUSON Silviu-Ioan

16 BALEAN Rares Ionut

17 KANTOR Vlad Alexandru

18 OLTEANU Razvan

19 SPINU Andrei

BULGARIA

3 DIMITROV Dobromir

4 ATANASOV Martin

5 GOTSEV Svetoslav

8 SKRIMOV Todor

9 SEGANOV Georgi

12 YOSIFOV Viktor

13 SALPAROV Teodor

14 TODOROV Teodor

15 KADANKOV Venelin

17 PENCHEV Nikolay

19 SOKOLOV Tsvetan

20 GROZDANOV Aleks

21 KARAKASHEV Petar

30 PETROV Georgi

GRECIA

1Z ISIS Dimitrios L

3 ZOUPANI Nikos

4 PAPADOPOULOS Iraklis

5 FILIPPOV Dmytro

6 STIVACHTIS Konstantinos

7 PETREAS Georgios

9 KOKKINAKIS Menelaos

10 KOUMENTAKIS Rafail

11 RAPTIS Alexandros

12 VOULKIDIS Theodoros

14 PELEKOUDAS Panagiotis

15 FRAGKOS Andreas-Dimitrios

17 PROTOPSALTIS Athanasios

19 PAPALEXIOU Georgios

GRUPPO B

SERBIA

1 OKOLIC Aleksandar

2 KOVACEVIC Uros

3 KATIC Milan

4 PETRIC Nemanja

5 CIROVIC Lazar

6 PEKOVIC Nikola

7 KRSMANOVIĆ Petar

8 IVOVIC Marko

9 JOVOVIC Nikola

10 KUJUNDZIC Miran

11 BATAK Aleksa

12 PERIC Pavle

13 SIMIC Stevan

14 ATANASIJEVIC Aleksandar

15 MASULOVIĆ Nemanja

16 LUBURIC Drazen

17 MAJSTOROVIC Neven

18 PODRASCANIN Marko

19 NEGIC Stefan

20 LISINAC Srecko

21 TODOROVIC Vuk

23 VUĆIĆEVIĆ Božidar

27 KOVACEVIC Stefan

28 TADIC Luka

(In attesa dei 14 definitivi)

GERMANIA

1 FROMM Christian

2 KRICK Tobias

3 SCHOTT Ruben

4 STÖHR Tim

5 REICHERT Moritz

6 KALIBERDA Denys Viktorovic

7 SOSSENHEIMER David

8 BÖHME Marcus

9 GROZER György

10 ZENGER Julian

11 KAMPALukas Immanuel

12 BREHME Anton

13 HIRSCH Simon

14 KARLITZEK Moritz

15 BAXPÖHLER Noah

16 KOCIAN-FALKENBACH Tomas

17 ZIMMERMANN Jan

18 GÜNTHÖR Jakob

19 MALESCHA Daniel

20 WEBER Linus

21 STEUERWALD Markus

22 COLLIN Philipp

23 TILLE Ferdinand

25 MAASE Lukas

(In attesa dei 14 definitivi)

SLOVACCHIA

1 MICHALOVIC Peter

2 KRISKO Tomas

3 MACUHA Filip

4 JENDREJCAK Jan

5 KUBS Matej

6 PALGUT Filip

7 LAMANEC Patrik

8 ONDROVIC Peter

9 MLYNARCIK Peter

10 LUX Marcel

11 VITKO Marian

12 PATAK Matej

13 IHNAT Jakub

14 KRAJCOVIC Simon

15 ZATKO Juraj

16 KOVAC Jakub

17 PORUBSKY Peter

18 KUREJ Pavol

19 GAVENDA Filip

20 PETRAS Michal

22 FIRKAL Julius

23 PAVELKA Martin

24 GOC Samuel

25 ZEMAN Michal

(In attesa dei 14 definitivi)

SPAGNA

1COLITOAugusto Renato

2TRINIDAD DE HAROAngel

3RODRÍGUEZ PÉREZVictor

4NODA BLANCOSergio

5LORENTE CAMACHORubén

6DOMENECH TOUSJoan

7RAMÓN FERRAGUTJordi

8MARTINCésar

9VIGILAlejandro

10FERNANDEZ VALCARCELJorge

11DE AMO FERNANDEZ-ECHEVARRIAMiguel Angel

12DELGADO ESCRIBANOGustavo

13VILLENAAndres Jesus

14FORNESMiguel Angel

15PIRIS GUISCAFRÉAntoni L

16GONZALEZJuan Manuel

17VILLALBA ZAMORANOJosé

18GAMIZAaron L

19FERRÁNDEZ MOLESEmilio

21RODRIGUEZ DOSALÁngel

22LÓPEZ ALACIODavid

23FERRERAMario

(In attesa dei 14 definitivi)

BELGIO

1VAN DEN DRIESBram

2TUERLINCKXHendrik

3DEROOSam

4D’HULSTStijn

5GROBELNYIgor Oskar

6STUERLowie L

7LECATFrancois

8VAN DE VELDEArno

9VERHEESPieter

10VAN DE VOORDESimon

11COXJolan

13PEETERSSimon

14RIBBENSJelle

15COSEMANSLienert

16VALKIERSMatthias

17ROUSSEAUXTomas

18BAETENSSeppe

20VERSTRAETETim L

21KINDTLou

22COOLMANPieter

23VAN HOYWEGHENSeppe

24KLINKENBERGKevin

25D’HEERWout

28THYSElias

(In attesa dei 14 definitivi)

AUSTRIA

1KROISSPhilipp L

2LANDFAHRERMaximilian

3WOHLFAHRTSTÄTTERPeter

4KRONTHALERNiklas

5TRÖTHANNThomas

6MENNERAnton Lukas

7KORAIMANNLorenz

8TUSCHAlexander

9ZASSThomas

10KRIENERFabian

11BERGERMarkus

12BERGERAlexander

13THALLERMaximilian

14RINGSEISFlorian Georg L

15GRABMÜLLERNicolai

16STEINERManuel

17JURKOVICSMathäus

18BUCHEGGERPaul

19SCHMIEDBAUERFabian Michael

20KÜHLLukas

21IBRAHIMOVICEdin

22KRASSNIGNoel Simon Jakob

23HAHNChristopher

24LANGWIESERStephan

(In attesa dei 14 definitivi)

GRUPPO C

RUSSIA

4VOLVICHArtem

6KARPUKHOVAnton

7VOLKOVDmitrii

8SEMYSHEVAnton

9IAKOVLEVIvan

12BUTKOAlexander

13MUSERSKIYDmitriy

15POLETAEVVictor

16ANDREEVEvgenii

17MIKHAILOVMaxim

18KLIUKAEgor

20KURKAEVIliyas

24KOBZARIgor

27GOLUBEVValentin

TURCHIA

1KESKINSelçuk

2AVCIBatuhan

4GÜNGÖRBaturalp Burak

6ÜNVERIzzet

7SAVAŞVahit Emre

10EKŞİArslan

11GÜLMEZOĞLUYiğit

12LAGUMDZIJAAdis

13KARASUOğuzhan

14GÜNEŞFaik Samed

15TOYMetin

16MERTBurak

17ULUDoğukan

53DÖNEVolkan

MACEDONIA DEL NORD

1ANGELOVSKIDarko

2GJORGIEVGjorgi

3NIKOLOVRisto

4GJORGIEVNikola

5MILEVVlado

7NAKOVSlave

8LJAFTOVAleksandar

10MILKOVAleksandar

11DESPOTOVSKIFilip

12NIKOLOVSKIFilip

14ANDONOVIvan

15MADJUNKOVFilip

16ILIEVStojan

18MIHAILOVVase

FINLANDIA

2TERVAPORTTIEemi

3SILTALAAntti

4KERMINENLauri L

6RONKAINENAntti

7SUIHKONENNiko

8KRASTINSElviss

9SIIRILÄTommi

10SIVULAUrpo

11SINKKONENSauli

12KAISLASALOSamuli

14KAURTOMarkus

15PORKKAHenrik

18LANKINENAkseli

21IVANOVFedor

SLOVENIA

1STERNTonček

2PAJENKAlen

4KOZAMERNIKJan

5SKETAlen

6GASPARINIMitja

9VINCICDejan

10ŠTALEKARSašo

11STERNZiga

12KLOBUCARJan

13KOVAČIČJani

15VIDEČNIKMatic

16ROPRETGregor

17URNAUTTine

18CEBULJKlemen

BIELORUSSIA

1RADZIUKAndrei

4ANTANOVICHSiarhei

5BUSELSiarhei

8SHMATViachaslau

11ZABAROUSKIStanislau

13BURAUIlya

15TSIUSHKEVICHKanstantsin

17MISKEVICHRadzivon

19CHARAPOVICHViachaslau

20KUKLINSKIPavel

21KURASHAliaksei

22MAROZAUMaksim

23UDRYSArtur

61APLEVICHRaman

GRUPPO D

REPUBBLICA CECA

1MONIKMilan

2HADRAVAJan

4DZAVORONOKDonovan

5ZAJICEKAdam

6FINGERMichal

7MICHALEKPetr

8KUNCTomas

9PATOCKAVojtech

10BARTOSPavel

13GALABOVJan

14BARTOSAdam

15SOBOTKAVladimir

16SRBJiri

17JANKUDavid

18JANOUCHJakub

19ZMRHALMarek

20KOPACEKVaclav

21SOTOLAMarek

22SEDLACEKOliver

24HABRFilip

25POLAKJosef

26PRAZAKJan

(In attesa dei 14 definitivi)

UCRAINA

1POLUIANTimofii

3VIIETSKYIDmytro

5PLOTNYTSKYIOleh

6DROZDMaksym

7BROVAHorden L

8TERYOMENKODmytro

9KOVALCHUKVolodymyr

10SEMENIUKYurii

11DIDENKOVladyslav

12FOMINDenys L

15TEVKUNVolodymyr

16SHEVCHENKOOleh

17TOMYNYuriy

18IERESHCHENKOIan

24SHLOMINDmytro

25TUPCHIIVasyl

26HOLOVENOleksii

27KLYAMAROleksiy

28KISILIUKYevhenii

29KOVALOVIllia

30LEVCHENKOAndriy

31SYNYTSIAYurii

32ROHOZHYNAndrii

(In attesa dei 14 definitivi)

ESTONIA

1TREIALHenri

2HURTAlbert

3SAARKevin

4KREEKArdo

5TOOBALKert

6JUHKAMIMartti

7TEPPANRenee

8TAMMEARUMärt

9TÄHTRobert

10MAARSilver

11VENNOOliver

12KOLLOKristo

13ALLIKKarli

14RIKBERGRait

15RAADIKAndrus

16VIIBERRobert

17TAMMEMAATimo

18TAMMERauno

19AGANITSAndri

20NAABERMart

21KAIBALDStefan

22KEELMarkkus

23PULKHindrek

24PUPARTKeith

(In attesa dei 14 definitivi)

POLONIA

1NOWAKOWSKIPiotr

2MUZAJMaciej

3KONARSKIDawid

4KOMENDAMarcin

5KACZMAREKŁukasz

7SZALPUKArtur

9LEON VENEROWilfredo

10WOJTASZEKDamian

11DRZYZGAFabian

12ŁOMACZGrzegorz

13KUBIAKMichał

14ŚLIWKAAleksander

15KOCHANOWSKIJakub

17ZATORSKIPaweł

18KWOLEKBartosz

19JANUSZMarcin

20BIENIEKMateusz

21FORNALTomasz

22BEDNORZBartosz

23POPIWCZAKJakub

27LUKASIKPiotr

77KLOSKarol

88WRONAAndrzej

99HUBERNorbert

(In attesa dei 14 definitivi)

OLANDA

1VAN HAARLEMDaan

2KEEMINKWessel

3VAN GARDERENMaarten

4TER HORSTThijs

5VAN DER ENTLuuc

6DRONKERSJust

7JORNAGijs

8PLAKFabian

9GOMMANSEwoud

10HOOGENDOORNSjoerd

12SMITTim

13DE VRIESNiels

14ABDEL-AZIZNimir

15VAN SOLKEMAGijs

16TER MAATWouter

17PARKINSONMichael

18ANDRINGARobbert

19DE WEIJERFreek

20HELDStijn

21VAN SCHIEStijn

22WILTENBURGTwan

23HOFHUISLuuk

25VAN TILBURGStijn

(In attesa dei 14 definitivi)

MONTENEGRO

1MINICAleksandar

2DABOVICSimo

3BABICLuka

4CUKGojko

5STRUGARRajko

6CACICVojin

7RADONICNikola

8LAKCEVICNikola

9BOJICMarko

10RADUNOVICBalsa

11CUKBozidar

12BOJICSlobodan

13ZVICERIvan

14MILICBlazo

15SULJAGICLuka

16VUKASINOVICMarko

17JECMENICAIvan

18CULAFICMilos

19PAVICEVICMilutin

20DUBAKDanilo

21DELICJovan

22PERUNICICNemanja

23STRUGARBojan

(In attesa dei 14 definitivi)

